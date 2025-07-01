Гусаков в переписке с волонтером признался, что через него отмывали деньги, - источники

В рамках сбора средств на лечение Назария Гусакова, вероятно, организовали схему отмывания денег.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Гусаков сам написал, что через него "отмывали деньги". При этом он получал только 3% собранных сумм.

По словам собеседников издания, Гусаков признался в правонарушениях в переписке с одной из волонтерок, которая помогала собирать средства на его лечение.

Скандал вокруг Гусакова

В последние недели вокруг львовянина Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся громкий скандал. Ему предъявляют обвинения в нечеткой и непрозрачной отчетности по сбору благотворительных средств: в соцсетях заметили повторное использование одних и тех же фотографий лекарств и отсутствие документального подтверждения их покупки.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больница обеспечивала Гусакова тремя флаконами препарата "Эврисди" каждый месяц в течение года, и поэтому сбор средств должен был прекратиться.

Однако Гусаков продолжил принимать пожертвования, объясняя это необходимостью дополнительных реабилитационных процедур и вспомогательных средств, не покрываемых госпрограммой.

Правоохранители открыли два уголовных производства - по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании денег (ст. 209).

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