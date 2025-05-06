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Остерегайтесь SMS от "Ощадбанка": сообщения приходят не только клиентам

Вторник 06 мая 2025 12:52
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Остерегайтесь SMS от "Ощадбанка": сообщения приходят не только клиентам Украинцам грозит новая мошенническая схема с SMS от якобы "Ощадбанка" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы получают фейковые сообщения о долгах от "Ощадбанка". SMS приходят даже тем, кто не является клиентом банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.

Фейковые чат-боты и копия стиля

В ЦПД сообщили, что мошенники маскируются под "Ощадбанк", однако это - новая схема обмана. Так, украинцам приходят сообщения якобы от имени "Ощадбанка" о "задолженности по кредиту".

Уточняется, что такие сообщения получают даже те из граждан, которые не являются клиентами банка.

Кроме того, мошенники создают фейковые чат-боты, которые визуально копируют фирменный стиль финансового учреждения. Это вводит пользователей в заблуждение и создает впечатление, что сообщение поступило из официального источника.

Цель мошенников - украсть банковские данные

"На самом деле это очередная мошенническая схема, цель которой - завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

То есть получив банковские или персональные данные клиентов, преступники могут использовать полученную информацию для дальнейших махинаций.

Как обезопасить себя: основные советы

В завершение в ЦПД отметили, что для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, нельзя ни в коем случае:

  • переходить по ссылкам в таких сообщениях;
  • пользоваться фейковыми чат-ботами;
  • вводить свои персональные данные.

Вместо этого необходимо заблокировать номер отправителя, от которого поступило подобное SMS.

"Всю актуальную информацию можно найти на официальных сайтах банков", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Остерегайтесь SMS от &quot;Ощадбанка&quot;: сообщения приходят не только клиентамПубликация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Напомним, ранее мы рассказывали о чужих SMS от "Ощадбанка" - что это значит и как быстро решить проблему.

Читайте также о фейковых письмах от "Ощадбанка", которые могут получать некоторые украинцы.

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