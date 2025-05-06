Остерегайтесь SMS от "Ощадбанка": сообщения приходят не только клиентам
Украинцы получают фейковые сообщения о долгах от "Ощадбанка". SMS приходят даже тем, кто не является клиентом банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.
Фейковые чат-боты и копия стиля
В ЦПД сообщили, что мошенники маскируются под "Ощадбанк", однако это - новая схема обмана. Так, украинцам приходят сообщения якобы от имени "Ощадбанка" о "задолженности по кредиту".
Уточняется, что такие сообщения получают даже те из граждан, которые не являются клиентами банка.
Кроме того, мошенники создают фейковые чат-боты, которые визуально копируют фирменный стиль финансового учреждения. Это вводит пользователей в заблуждение и создает впечатление, что сообщение поступило из официального источника.
Цель мошенников - украсть банковские данные
"На самом деле это очередная мошенническая схема, цель которой - завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
То есть получив банковские или персональные данные клиентов, преступники могут использовать полученную информацию для дальнейших махинаций.
Как обезопасить себя: основные советы
В завершение в ЦПД отметили, что для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, нельзя ни в коем случае:
- переходить по ссылкам в таких сообщениях;
- пользоваться фейковыми чат-ботами;
- вводить свои персональные данные.
Вместо этого необходимо заблокировать номер отправителя, от которого поступило подобное SMS.
"Всю актуальную информацию можно найти на официальных сайтах банков", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.
Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Напомним, ранее мы рассказывали о чужих SMS от "Ощадбанка" - что это значит и как быстро решить проблему.
Читайте также о фейковых письмах от "Ощадбанка", которые могут получать некоторые украинцы.
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