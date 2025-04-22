Украинцам приходят фейковые письма "от банка": чем опасна мошенническая схема
Некоторые украинцы могут получить электронное письмо с якобы адреса "Ощадбанка". Однако это - новая мошенническая схема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
С какого адреса поступают мошеннические письма
"Внимание, мошенники", - подчеркнул Наумов.
По его словам, в последнее время в сети действует очередная мошенническая схема.
Речь идет о том, что некоторые украинцы получают e-mail сообщения с адреса электронной почты: ОЩАДБАНК <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.
Как выглядят фейковые письма от якобы "Ощадбанка"
Начинаются мошеннические электронные письма так: "Требуется дополнительная информация. Из соображений безопасности мы временно ограничили некоторые функции вашей учетной записи".
Далее говорится о том, что "в соответствии с Регламентом UA 6/1005675 по идентификации клиентов, который является частью общих условий осуществления банковских операций, подписанных при открытии счета в ОЩАДБАНКЕ, периодическое подтверждение личных и контактных данных является обязательным".
"Недавно нам не удалось подтвердить вашу личность и актуальность предоставленной информации. В связи с этим, начиная с 21 апреля 2025 года, некоторые функции вашей учетной записи будут временно недоступны до момента обновления необходимых данных", - сообщается в фейковом сообщении.
Отмечается, что для восстановления полного доступа, нужно "предоставить дополнительную информацию".
"Процесс подтверждения занимает всего несколько минут и доступен по ссылке... С уважением, Команда ОЩАДБАНКА", - подытоживается в письме мошенников.
Как обезопасить себя от мошеннических схем
Наумов отметил, что такие письма, конечно, "рассылает не команда "Ощадбанка". Их рассылает "команда преступников".
"Это понятно хотя бы по адресу, с которого рассылаются эти письма", - уточнил чиновник.
Учитывая сложившуюся ситуацию, он обратился к гражданам с просьбой:
- быть осмотрительными (не стоит, в частности, переходить по непонятным или подозрительным ссылкам);
- не вестись на подобные фишинговые схемы (любую полученную в сети информацию следует пристально проверять, не поддаваться эмоциональному желанию "нажать и узнать больше").
"Бдительность - это лучший способ обезопасить себя от мошенничества", - подытожил председатель правления банка.
Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Напомним, ранее мы рассказывали о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные
По словам правоохранителей целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
В Центре противодействия дезинформации сообщали также о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.
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