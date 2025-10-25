ua en ru
"Серийных нарушителей" ПДД хотят наказывать строже: что может измениться для водителей в Украине

Суббота 25 октября 2025 11:30
UA EN RU
"Серийных нарушителей" ПДД хотят наказывать строже: что может измениться для водителей в Украине В Украине могут ввести усиленную ответственность для "серийных нарушителей" ПДД (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ирина Костенко, Юлия Акимова

Некоторые водители нарушают Правила дорожного движения систематически - получают штрафы, однако впоследствии все равно не соблюдают ПДД. Чтобы предотвратить такую ситуацию, в Украине могут ужесточить ответственность для "серийных нарушителей".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Какие категории водителей нарушают ПДД чаще всего

Правоохранитель сообщил, что в целом полиция не выделяет те или иные категории водителей, которые нарушают Правила дорожного движения чаще всего. Поэтому и статистики соответствующей нет.

"Мы понимаем, что серийным нарушителем может быть любой водитель", - добавил Белошицкий.

При этом он признал: в полиции понимают, что есть "определенные категории водителей, которые нарушают просто систематически".

"И это не связано с возрастом, например, или еще с чем-то", - добавил представитель патрульной полиции.

В то же время он отметил, что может "выделить любителей, так сказать, спортивной езды там, где она запрещена".

"Это - не дрифт. Это чаще всего - просто быстрое опасное управление в городе. Это водители с какими-то переоборудованными автомобилями, с претензиями на "спортивность", - поделился специалист.

В то же время, по его словам, есть и другие водители, которые нарушают ПДД "достаточно часто".

Почему "серийных нарушителей" планируют наказывать по-новому

"Мы недавно инициировали идею о сфокусированной ответственности для серийных нарушителей", - рассказал Белошицкий.

Он объяснил, что сегодня, если смотреть на большинство статей Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), для водителей на дорогах предусмотрена ответственность за совершение правонарушения и в некоторых случаях - за совершение такого же нарушения второй раз в течение года.

"И получается так, что в основном, по ряду нарушений, человек может и 20 раз в течение года совершать это нарушение. Платить один и тот же штраф. И фактически никак не искупить вину", - отметил полицейский.

Это объясняется тем, что ответственность, предусмотренная КУоАП, "имеет целью не наказание нарушителя, а именно воспитание".

"Когда мы сталкиваемся с тем, что водитель нарушает 20-25 раз за год, мы понимаем, что ответственность - не действует. То есть она - не актуальна для правонарушителя", - подчеркнул правоохранитель.

Что именно может измениться для "серийных нарушителей"

Белошицкий отметил, что для "серийных нарушителей" (для которых действующее "воспитание" КУоАП - не актуально), нужны другие меры.

"Например, те законопроекты, над которыми мы совместно с депутатами работали, это - усиление ответственности за систематические правонарушения. Введение третьего случая нарушения", - рассказал он.

Так, по его словам, "если водитель совершил нарушение в третий раз, ответственность за это усиливается - вплоть до возможности лишения права управления" транспортными средствами.

"Есть еще одна инициатива, над которой мы работаем и активно ее пропагандируем. Это - введение системы штрафных баллов. Которые фактически существуют во многих зарубежных странах и также призваны бороться с систематическими нарушениями", - сообщил правоохранитель.

Он объяснил: если человек при такой системе набирает "определенное количество баллов", водительское удостоверение "приостанавливается".

"И такое лицо должно пересдавать в той или иной степени экзамен. И доказывать обществу свою способность наряду с другими гражданами управлять транспортным средством", - добавил специалист.

В заключение он напомнил: "если человек нарушает очень много раз, то это ничто иное, как сигнал обществу".

"О том, что, возможно, это - опасный водитель, который несет угрозу другим участникам дорожного движения", - подытожил Белошицкий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют существенно изменить систему штрафов за превышение скорости. Предлагается, в частности, снизить так называемую "допустимую погрешность" (которая сейчас составляет 20 км/ч) и ввести градацию штрафов.

Кроме того, мы объясняли, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и когда украинцам могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

