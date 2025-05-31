Плюс "20 км/ч" не будет? Как в Украине хотят изменить штрафы за превышение скорости

В Украине планируют существенно изменить систему штрафов за превышение скорости. В частности, предлагается снизить так называемую "допустимую погрешность", которая сейчас составляет 20 км/ч, и ввести градацию штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13314 .

Смертность на дорогах

Как объясняют инициаторы законопроекта, превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

Так, по данным Национальной полиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной:

смерти 1 770 человек из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах;

травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

Авторы отмечают, что чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП, как до, так и с начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2022 года по 2024 год) общее количество погибших в ДТП достигло 9046 человек.

Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти в более чем половине случаев от всех ДТП. Таким образом, по меньшей мере каждая вторая смерть на дороге происходит в результате чрезмерной скорости.

Кроме того, всего за указанный период 84 670 человек были травмированы. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования в почти 30% - 40% случаев от всех ДТП.

Почему это важно

По международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч имеет решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором участвуют уязвимые участники дорожного движения - пешеходы и велосипедисты.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП.

Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое ввела и Украина в 2019 году), а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше.

В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют.

Какие изменения в штрафы за превышение скорости хотят внести

"Указанная статистика Национальной полиции Украины свидетельствует о том, что нарушение скорости является наиболее опасным правонарушением по степени опасности для жизни и здоровья всех участников дорожного движения", - говорится в тексте законопроекта.

В то же время Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) не учитывает степень общественной опасности, которую создает для всех участников дорожного движения такое правонарушение как превышение скорости.

В частности, сейчас КУоАП предусматривает штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч. Нардепы считают, что такой подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч.

Между тем как среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации.

Поэтому законопроект предлагает установить привлечение к ответственности за превышение разрешенной скорости уже на 10 км/ч (а не на 20 км/ч, как сейчас).

Также предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести их градацию, в зависимости от того, насколько существенным является превышение.

Авторы объясняют, что при разработке законопроекта изучали опыт других стран, в большинстве которых штрафуют за превышение скорости на 5-10 км/ч, а в ряде государств (в частности, в Польше) введена градация штрафов.

Таким образом, в законопроекте №13314 предлагается установить такие новые штрафы за превышение скорости:

за превышение на 10 км/ч - 340 гривен;

за превышение на 20 км/ч - 680 гривен;

за превышение на 30 км/ч - 1360 гривен;

за превышение на 40 км/ч - 1700 гривен;

за превышение на 60 км/ч - 2720 гривен;

за превышение на 80 км/ч - 3400 гривен.

Кроме того, если превышение скорости привело к созданию аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.