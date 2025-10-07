В Украине вводят штрафные баллы для водителей: за регулярные нарушения можно лишиться прав

В Украине планируют внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно действует в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко в эфире телемарафона .

Система штрафных баллов предусматривает накопление баллов за регулярные нарушения - скоростной режим, парковку или создание аварийных ситуаций. Накопленные баллы будут влиять на право водителя управлять автомобилем и могут привести к лишению водительского удостоверения.

Крейденко подчеркнул, что сейчас в Украине есть водители, которые систематически нарушают правила, получают многочисленные штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения, ведь законодательство не предусматривает для них дополнительной ответственности. Нововведение должно повысить безопасность на дорогах и дисциплинировать нарушителей.

По его словам, нынешний штраф за превышение скорости - 340 гривен, а при оплате в течение 10 дней - 170 гривен, что не является эффективным и позволяет водителям повторно нарушать правила. Разрешенная погрешность в превышении скорости сейчас составляет +20 км/ч, ее планируют снизить до +10 км/ч. Крейденко отметил, что из-за превышения скорости ежедневно погибает много людей: 41% всех травм и смертей на дорогах связаны именно с этим.