Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения "стоят" до 51 тысячи
За некоторые нарушения при управлении транспортными средствами водителей могут наказывать особо крупными штрафами и даже лишением прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
За что водителям грозят рекордные наказания и штрафы
В полиции рассказали, что в течение прошлых выходных патрульные Ивано-Франковска обнаружили семерых водителей с признаками опьянения, после чего:
- составили на них административные материалы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Управление в состоянии опьянения";
- отстранили их от управления транспортными средствами.
Кроме того, украинцам напомнили, какой может быть ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно части 1 статьи 130 КУоАП - за управление транспортным средством человеком в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предполагается:
- штраф 17000 гривен;
- с лишением права управления на год.
Согласно части 2 статьи 130 КУоАП - за повторное в течение года управление в состоянии опьянения:
- штраф 34000 гривен;
- с лишением права управления на 3 года (с возмездным изъятием транспортного средства или без такового);
- или админарест на 10 суток (с платным изъятием транспортного средства или без такового).
Согласно части 3 статьи 130 КУоАП - за третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения:
- штраф 51000 гривен;
- с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
- или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
Кроме того, согласно части 4 статьи 130 КУоАП, наказывается употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра:
- штрафом 34000 гривен;
- или административным арестом на срок 15 суток с лишением права управления 3 года.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)
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