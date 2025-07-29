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Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения "стоят" до 51 тысячи

Вторник 29 июля 2025 09:56
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Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения "стоят" до 51 тысячи Наказание водителей за некоторые нарушения может быть особенно серьезным (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ирина Костенко

За некоторые нарушения при управлении транспортными средствами водителей могут наказывать особо крупными штрафами и даже лишением прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

За что водителям грозят рекордные наказания и штрафы

В полиции рассказали, что в течение прошлых выходных патрульные Ивано-Франковска обнаружили семерых водителей с признаками опьянения, после чего:

  • составили на них административные материалы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Управление в состоянии опьянения";
  • отстранили их от управления транспортными средствами.

Кроме того, украинцам напомнили, какой может быть ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП - за управление транспортным средством человеком в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предполагается:

  • штраф 17000 гривен;
  • с лишением права управления на год.

Согласно части 2 статьи 130 КУоАП - за повторное в течение года управление в состоянии опьянения:

  • штраф 34000 гривен;
  • с лишением права управления на 3 года (с возмездным изъятием транспортного средства или без такового);
  • или админарест на 10 суток (с платным изъятием транспортного средства или без такового).

Согласно части 3 статьи 130 КУоАП - за третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения:

  • штраф 51000 гривен;
  • с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Кроме того, согласно части 4 статьи 130 КУоАП, наказывается употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра:

  • штрафом 34000 гривен;
  • или административным арестом на срок 15 суток с лишением права управления 3 года.

Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения &quot;стоят&quot; до 51 тысячиПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие транспортные средства подлежат обязательному техническому контролю и как часто нужно его проходить.

Кроме того, мы объясняли, наказывают ли водителей в Украине за "благодарность" аварийкой.

Читайте также, как действовать в случае несогласия со штрафом за нарушение ПДД и как обжаловать штраф при автофиксации (если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой).

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