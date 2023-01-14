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Британия передаст Украине эскадрон Challenger 2, первые 4 танка - немедленно, - СМИ

Новина українською →
Суббота 14 января 2023 11:34
Британия передаст Украине эскадрон Challenger 2, первые 4 танка - немедленно, - СМИ Фото: британский премьер Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания поставит свои танки Challenger 2 в Украину. Премьер-министр страны Риши Сунак распорядился немедленно отправить первую партию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.

По данным таблоида The Sun, который ссылается на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя", - сказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Британии рассматривает возможность предоставить Украине свои танки. Вчера авторитетное британское издание The Guardian сообщило, что Лондон объявит о поставках танков Украине в понедельник, 16 января. По инфомарции украинских источников, Британия уже приняла положительное решение по передаче тяжелой техники.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина за последние дни стала ближе к предоставлению западных танков.

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