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В Польше ожидают, что союзники отправят в Украину до 100 танков

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Среда 18 января 2023 13:51
В Польше ожидают, что союзники отправят в Украину до 100 танков Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша рассчитывает, что европейские союзники предоставят Украине до 100 боевых танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Польши Матеуша Моравецкого в комментирии Bloomberg.

"Несколько недель назад я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и пытался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков Leopard, и теперь мы ждем Leopard от Дании, Финляндии и Германии и других стран ЕС", - сказал польский премьер.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину. При этом он отметил, что любые решения должны быть согласованы с союзниками.

Как отмечает Bloomberg, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники.

Напомним, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал предоставить Украине больше танков. Он заявил, что необходимо 300-500 единиц.

Также РБК-Украина собрало главные факты о том, кто готов передать Украине танки Leopard 2 и когда начнутся поставки.

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