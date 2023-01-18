Экс-командующий НАТО о поставках танков для ВСУ: здорово, что передадим 10, но нужно 500

Западные партнеры должны предоставить Украине больше танков и артиллерии для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка в комментарии CNN .

Генерал в отставке считает, что Запад должен усилить поддержку, особенно после ракетного удара по Днепру. Кларк призвал предоставить украинским войскам больше оружия, поскольку российский диктатор Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации.