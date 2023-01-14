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Резников о решении Британии предоставить танки: будем двигаться к победе быстрее

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Украина, Суббота 14 января 2023 17:09
Резников о решении Британии предоставить танки: будем двигаться к победе быстрее Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал решение Британии предоставить Украине свои танки, отметив, что это ускорит победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Решение принято: ВСУ получит танки Challenger 2. Об этом договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Рушни Сунак", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что с танками натовского типа, которые Британе собирается предоставить Украине ВСУ, будет двигаться к победе гораздо быстрее.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что Сунак согласовал передачу Украине эскадрона танков Challenger 2, из которых четыре отправят немедленно, а восемь позже.

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Великобритания Алексей Резников
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