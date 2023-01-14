СМИ узнали первые детали обучения украинских военных на танках Challenger 2
Украинских военных планируют обучать управлению танков Challenger 2 на территории Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, в Британии хотят провести тренировки на Challenger 2 для около 60 украинских военнослужащих.
Также в Sky News добавили, что в Великобритании имеется всего 227 танков Challenger 2, и многие из них не в состоянии быть задействованными.
При этом, по информации издания, любые поставки танков в Украину должны сопровождаться боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания.
Напомним, сегодня, 14 января, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине танки Challenger 2, а также артиллерию.
Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия планирует передать нашей стране эскадрон танков.
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