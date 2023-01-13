Кулеба о "зоопарке" техники в ВСУ: не разумно делать ставку на что-то одно

В нынешней ситуации украинские военные не могут делать ставку на какую-нибудь конкретную технику, поэтому возникает так называемый "зоопарк". Однако со временем эта проблема разрешится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Проблема "зоопарка" будет оставаться актуальной. Со временем она все выкристаллизуется, ВСУ скажут: мы оставляем два вида БТРов, вот наш базовый танк, это наш базовый самолет", - сказал Кулеба.

Министр объяснил, что по состоянию на сегодняшний день было бы не разумно делать ставку на что-то одно, отказываясь от другого, ведь сейчас острая потребность в любой военной технике, ведь во время боя враг первой пытается уничтожить именно технику.

"Да, это не идеальное решение, но такие реалии войны. Мы сейчас тянем со всего мира все, что можем", - подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что проблему "зоопарка" в будущем можно будет решить качеством управления. По его словам, каждая бригада должна быть оснащена отдельным видом техники и именно в этом направлении все налаживать.

"Эта бригада будет вооружена "Леопардами", эта бригада - "Челленджерами". Тогда уже можно будет в рамках одной бригады все налаживать. Это не идеальное решение, потому что все равно есть случаи передачи техники из подразделения в другой, но это все, что есть", – объяснил министр.