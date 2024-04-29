Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО

Во время российских ракетных атак по Украине над Польшей регулярно летают истребители F-16, а противовоздушная оборона приводится в боевую готовность. Тем не менее до сих пор ни разу не были сбиты ракеты, которые нарушали ее воздушное пространство.

При подготовке материала использовались: сообщения Оперативного командования Вооруженных сил Польши, заявления президента Анджея Дуды и других польских официальных лиц, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, публикации изданий Rzeczpospolita, Defense Express, комментарии экспертов Константина Криволапа и Валерия Романенко.

О том, зачем Польша поднимает истребители в небо, почему не сбивает ракеты и реально ли она может хотя бы частично прикрыть западные области, - в материале РБК-Украина .

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"Запах войны". Зачем над Польшей поднимают истребители

Боевая авиация над Польшей поднималась не менее пяти раз только за последний месяц при российских ракетных ударах по Украине. Например, 6 апреля, когда дроны и ракеты атаковали Одесскую, Полтавскую, Черкасскую, Киевскую, Хмельницкую и ряд других областей. Или 19 апреля, когда Россия в том числе ударила ракетами Х-101/Х-555 и Х-22 с стратегических самолетов из района Рязани, а также акваторий Черного и Азовского морей.

А во время российской атаки в ночь на 27 апреля Польша дважды поднимала истребители. Тогда крылатые ракеты и "Кинжалы" пролетели через центр Украины и свернули в западном направлении. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, а также о возможных прилетах в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Утром взрывы были слышны во Львове, по сообщению местных властей, ракеты разного типа ударили по Стрыю (Львовская область). Как заявил польский премьер Дональд Туск, одна из них упала в 15 км от польской границы.

Каждый раз Оперативное командование Вооруженных сил Польши в микроблоге X публиковало стандартное объяснение. В частности, истребители поднимались в воздух из-за "интенсивной деятельности дальней авиации РФ, связанной с ракетными ударами по территории Украины". Жителей предупреждали о том, что работа польских и союзных самолетов "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

Примечательно, что в более ранних сообщениях говорилось о взлетах двух пар польских и американских F-16 с авиационных баз в Кшесинах и Ласке (Лодзинское воеводство). В крайних публикациях Оперативного командования таких данных нет.

Фото: Польша поднимает F-16 во время российских ударов по Украине, чтобы лучше видеть ракеты (gov.pl)

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорил об отдельном алгоритме на случай массированных российских ударов по Украине. В его рамках подбираются польские и союзные F-16, а также активируются все ракетные и противоракетные средства.

"Существует целый алгоритм действий, описанный на случай такой ситуации… Мы наладили систему связи… мы всегда информируем общественность об этих действиях, и за эту информацию отвечает Оперативное командование", - объяснял он в февральском эфире Radio Zet.

Также ранее ситуацию с вылетами боевой авиации в Польше комментировали и в Воздушных силах Украины. Тогдашний спикер Юрий Игнат отмечал, что, по-видимому, соседние страны чувствуют "запах войны" и понимают, что угроза есть и что на нее нужно соответственно реагировать.

Истребители поднимаются в небо в первую очередь для того, чтобы четко отслеживать полеты ракет на малой высоте, объясняет авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Наземные радары где-то их видят, а где-то нет. У них (над Польшей, - ред.) летают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые все время видят ракеты. Но если ракета свернет на какой-нибудь польский город, то AWACS, грубо говоря, только скажет "прячьтесь, потому что сейчас прилетит". А истребитель может ее уничтожить", - рассказал он РБК-Украина.

Отметим, в ответ на массированные удары по нашей стране поднимали авиацию не только в Польше. Так, 10 февраля в ходе атаки "шахедов" в Одесской области была объявлена тревога в приграничных румынских уездах Тулча и Галац, а с базы Фетешти взлетали истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве".

Не менее трех инцидентов. Почему Польша не сбивает ракеты в своем небе

С начала полномасштабной российско-украинской войны ракеты несколько раз нарушали воздушное пространство Польши. По мнению президента Анджея Дуды, это провокационная демонстрация силы со стороны Москвы, которая рискует разжечь более широкую войну.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации… когда ракета входит в наше воздушное пространство, потом разворачивается и улетает в Украину", - заявил он на днях в интервью The New York Times.

До сих пор силы НАТО не пытались перехватить российские ракеты, и Дуда обеспокоен тем, что такие действия могут привести к удару по польской территории, разрушениям и человеческим жертвам. На сегодня известно по меньшей мере о трех случаях, когда ракеты нарушали воздушное пространство Польши.

Фото: президент Польши Анджей Дуда называет инциденты с российскими ракетами провокацией Москвы (Getty Images)

В середине декабря 2022 года крылатая ракета Х-55 упала под городом Быдгощ в 450 км от границы с Украиной. Причем заметили ее еще в 60 км от города Хелм, привели ПВО в повышенную готовность, поднимали истребители, но в итоге не сбили. Обломки в лесу обнаружили местные жители, а официально Варшава еще две недели не признавала, что это российская ракета.

В декабре 2023-го еще одна ракета нарушила воздушное пространство Польши. Некоторое время за ней следили системы ПВО, затем ракета исчезла с радаров. По данным газеты Rzeczpospolita, обломки искали юго-восточнее города Замосць - между ним и украинской границей. Позже военные заявили, что это могла быть крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая вернулась на территорию Украины.

Данный инцидент значительно интереснее, чем просто демонстрация силы, писал украинский профильный портал Defense Express. Поскольку речь шла о полете ракеты в районе военных баз, которые используют вооруженные силы США и Германии. Дело в том, что обломки искали возле населенных пунктов Комарув и Вулька-Лабунская в районе Замосця, где с начала 2023 года и до ноября был развернут немецкий ЗРК Patriot. Выходит, что российская ракета пролетела в том районе через месяц после того, как расчет Patriot завершил дежурство.

Такие действия со стороны России могли быть не просто какой-то ошибкой, а целенаправленной попыткой повысить градус напряженности или практически разведать возможности противовоздушной обороны страны НАТО, отмечали аналитики.

Утром 24 марта 2024 года во время очередной массированной атаки одна из российских крылатых ракет снова залетела в воздушное пространство Польши, пробыла там 39 секунд, и легла на обратный курс в направлении Львова. Как заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, ракету не сбивали, потому что "она не направлялась к какому-либо из критических объектов на территории страны". Уничтожение ракеты могло быть "рискованным для местного населения", объяснял спикер Оперативного командования Яцек Горышевский.

"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", - подчеркнул он и добавил, что если бы ракета летела вглубь Польши, ее могли бы перехватить дежурные пары F-16.

После инцидента в польских властных кругах, экспертной среде и обществе снова начали обсуждать, почему не были сбиты крылатые ракеты. Начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула заявил, что военные в этой ситуации действовали адекватно. Союзники по НАТО оценили эти действия как правильные.

Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорит, что российские ракеты не сбивают, потому что они не угрожают польским объектам (GettyImages)

По словам эксперта Валерия Романенко, у польской стороны были все возможности, чтобы сбивать российские ракеты. Проблема одна - нет политической воли.

"Это был их выбор, они решили, что защищать свои границы не так важно, как следовать указаниям НАТО. Если они изменят позицию, тогда начнут сбивать. Если продолжат молиться на условного Шольца (немецкий канцлер избегает любой эскалации с Россией, - ред.), ракеты будут лететь на Варшаву, другие города и, возможно, что-то когда-то взорвется", - добавил он.

Есть мнение, что Россия намеренно маневрирует ракетами таким образом, чтобы они залетали в Польшу, разворачивались и поражали цели в Украине. Так как наша противовоздушная оборона меньше всего ожидает нападения с западного направления.

Украинская ПВО отслеживает ракеты, как только их выпускают стратегические бомбардировщики типа Ту-95 и так далее, рассказывает эксперт Константин Криволап. Но системы ПВО настраиваются на какой-то конкретный сегмент. У таких средств как Patriot он более ограничен, у других - менее.

"Но все равно это не 360 градусов, которые дают только оперативно-тактические комплексы, действующие на коротких расстояниях, с радарами, которые вращаются вокруг своей оси. Чем больше радар и чем на большее расстояние он видит, тем более он стационарный. И если что-то залетает с запада, его нужно разворачивать, а это целое дело. Когда ракеты заходят еще и со стороны Польши - это дополнительное напряжение для нашей ПВО", - рассказал он в беседе с изданием.

Способна ли Польша прикрыть западные области Украины

В феврале издание Rzeczpospolita опубликовало результаты опроса о том, должна ли Варшава начать переговоры с Киевом и НАТО об уничтожении в приграничных регионах Украины ракет, которые летят в сторону Польшу. Более трети - 37,6% респондентов - ответили "однозначно да", еще 31,7% - "скорее да", против выступили всего 17,6% опрошенных.

Украинская сторона, очевидно, заинтересована в том, чтобы польская противоракетная оборона хотя бы частично прикрывали западные области. В апрельском интервью "ТСН. Тиждень" министра иностранных дел Дмитрия Кулебу спросили, возможен ли сценарий с задействованием польских систем Patriot.

"Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию", - ответил он, допуская также вариант того, чтобы переданные Украине системы прикрывали в том числе западную границу.

Фото: ЗРК Patriot на границе с Польшей смогут прикрыть запад Украины от баллистики максимум до 25 км вглубь (Getty Images)

Идея не вызывает энтузиазма у поляков. Местные СМИ привели ответ министерства обороны в котором говорится, что Польшу "ждут долгие годы трансформации, в том числе инвестиции в противоракетную оборону". На основе этого сложно сказать, будут ли польские Patriot защищать украинское небо, так как похоже, что их минобороны по крайней мере пока уходит от однозначного ответа.

Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш подтвердил, что разговоры о закрытии неба над западными областями уже были, и стали актуальными, когда российская ракета 27 апреля провела 39 секунд в воздушном пространстве Польши. По его мнению, у соседней страны есть все технические возможности, чтобы частично закрыть украинское небо. И это в свою очередь позволило бы использовать дефицитные средства ПВО на других направлениях для противодействия российской авиации.

"Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - добавил он, делая акцент на Patriot.

В марте замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна говорил, что НАТО рассматривает возможность сбивать ракеты, которые летят в сторону стран-участниц оборонного альянса. Но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий, отметил дипломат. Вполне возможно, что прямо сейчас такие переговоры имеют место.

У поляков есть не только Patriot, а достаточно и других комплексов, плюс сейчас они создают общегосударственную систему ПВО "Висла". Поэтому было бы желание, и страна-соседка могла бы хотя бы частично прикрыть запад Украины от российских ракет, считает эксперт Романенко.

По его словам, странам НАТО, которые граничат с Украиной, давно следовало обратиться за разрешением уничтожать дроны и ракеты, летящие в их направлении. Например, на расстоянии в 30 км от границы.

"Так как в 30 км крылатая ракета 90% долетит до их территории. Это же не истребитель, она не может совершить резкий поворот. А баллистическая ракета 100% долетит, если на таком расстоянии направлена в их сторону. Защита Украины в данном случае - побочный результат. Это было бы очень понятным решением для их собственной обороны", - подчеркнул он в комментарии изданию.

По его мнению, такой сценарий вполне возможен и соответствует интересам партнеров в сфере безопасности. Уничтожение ракет еще над Украиной не приравнивается к участию в боевых действиях, так как они будут "работать" со своей территории, добавил эксперт.

Причем вопрос далеко не в применении систем типа Patriot, убежден Константин Криволап. Так как аэродинамические цели - не главная наша проблема. На сегодня украинская ПВО сбивает 85-87% крылатых ракет и "шахедов", а это на 10%, если не больше, выше нормативных расчетов НАТО. Что касается Patriot, то против баллистики он гарантированно эффективен в радиусе 25 км.

"Поэтому если они станут вплотную к нашей границе, то смогут защитить полосу всего лишь в 25 км. Если по аэродинамическим целям, то 160 км, но такие цели мы и сами можем сбивать. А против баллистики они ничего не смогут сделать на этом расстоянии. Поэтому эти заявления больше политические, чем технические", - резюмировал эксперт.