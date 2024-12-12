В центре Киева упали обломки российского ударного дрона
Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, вечером атакуют Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из дронов упали в Печерском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы", - сказано в сообщении ведомства.
В КГВА уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.
При этом в ведомстве напомнили, что воздушная тревога в столице из-за атаки вражеских дронов продолжается, поэтому жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях до отбоя.
Атака дронов
Напомним, российские оккупанты сегодня, 12 декабря, с утра атакуют Украину ударными беспилотниками. Их фиксируют в ряде регионов страны.
Вражеские беспилотники преимущественно фиксируют в восточной, северной и центральной части страны.
Стоит отметить, что 10 декабря враг впервые за долгое время не запускал по Украине "Шахеды". Более детально о том, с чем это связано, - в материале РБК-Украина.
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