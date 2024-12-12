В центре Киева упали обломки российского ударного дрона

Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, вечером атакуют Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из дронов упали в Печерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы", - сказано в сообщении ведомства.

В КГВА уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.

При этом в ведомстве напомнили, что воздушная тревога в столице из-за атаки вражеских дронов продолжается, поэтому жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях до отбоя.