СБУ ударила по нефтяному терминалу в Тамани: почему это важно

Украинские дроны атаковали инфраструктуру нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Там возник пожар и были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Удар по стратегическому объекту

По данным источников, дрнои Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по одному из крупнейших портовых нефтетерминалов Черноморского региона. Он обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.

Резервуарный парк комплекса превышает 1 млн кубометров и является ключевым элементом экспортной энергетической инфраструктуры РФ.

По предварительным данным, после атаки на территории нефтеперевалочного комплекса зафиксировали пожар.

Предыдущая атака и ущерб

Напомним, предыдущий удар СБУ по этому же терминалу состоялся 22 января. Тогда были повреждены технологические трубопроводы на причалах, а также резервуары с вакуумным газойлем и мазутом.

Ориентировочные убытки от той атаки оценивались примерно в 50 млн долларов.

В то же время, на днях Силы беспилотных систем также заявляли об ударе по терминалу "Таманьнефтегаз". Из этого следует, что за последние несколько дней украинские дроны дважды поразили важный для РФ терминал.

Почему это важно

По словам источников в СБУ, украинские спецслужбы системно наносят удары по объектам энергетической и экспортной инфраструктуры России, которые обеспечивают значительные доходы бюджета страны-агрессора.

Снижение возможностей экспорта энергоносителей усложняет финансирование войны и логистическое обеспечение российских войск.