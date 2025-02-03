В Москве подорвали организатора "титушек" и батальона "АрБАТ" Саркисяна: все подробности

В Москве подорвали криминального авторитета времен Януковича, организатора "титушек" и основателя батальона "АрБАТ" Армена Саркисяна по прозвищу "Горловский". Это произошло в одном из элитных ЖК, где он был вместе с охраной.

РБК-Украина собрало все, что известно о происшествии на данный момент.

Что известно о взрыве в ЖК в Москве

Взрыв в ЖК "Алые паруса", который находится на северо-западе Москвы, произошел в 09:45 по местному времени (08:45 по Киеву). Роспропаганда предполагает, что на месте, предположительно, взорвалась граната или самодельное взрывное устройство на основе гранаты. К месту происшествия прибыла санавиация и кинологи.

Роспропаганда сообщала, что в результате взрыва погиб житель этого ЖК, который зашел в подъезд вместе с охранниками. Еще пять человек получили ранения. Впрочем, сначала не сообщалось, кто же именно стал жертвой этого подрыва. Но консьерж дома заявила, что "раньше видела этого человека по телевизору".

Впрочем, впоследствии стало известно, что погибшим от взрыва может быть Армен Саркисян, криминальный авторитет времен беглого президента Виктора Януковича. В российских пропагандистских СМИ различалась информация о том, убита ли Саркисяна. Одни писали, что он погиб в результате взрыва, а другие наоборот, что он якобы госпитализирован в тяжелом состоянии, а погиб его охранник.

Однако после 12:20 начала появляться информация в российских Telegram-каналах, что Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание.

В столичном управлении Следственного комитета РФ обнародовали видео с места взрыва. На кадрах видны выбитые стекла, разрушенный потолок подъезда жилого дома. В СК возбудили уголовное дело по статье об "убийстве и покушении на убийство двух и более лиц".

Среди пострадавших от взрыва также Олег Касперович, бывший заместитель командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД Украины. Он предал Украину в 2014 году и перешел на сторону РФ во время оккупации Крыма.

Кто такой Армен Саркисян

Армен Саркисян (известный как Армен Горловский), родом из Горловки (Донецкой области, город находится под оккупацией), входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.

Он известен тем, что поставлял "титушек" на майдан в столицу во время Революции достоинства. Уголовник был близким к экс-регионалу Юрию Иванющенко, был его "правой рукой". По данным МВД, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна.

Тесно сотрудничая с ФСБ, Саркисян после полномасштабного вторжения РФ получил новое задание от россиян - создать новое вооруженное формирование для войны против Украины. Он возглавил боевую группировку под названием "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ", основу которого составили рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донецкой области. Сначала "АрБАТ" воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили в Курскую область для штурма украинских позиций.

Кроме этого, Саркисян использует подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, топлива и стройматериалов для нужд оккупантов на передовой. Также он является так называемым вице-президентом федерации бокса "ДНР" и теневым надзирателем всего бизнеса в оккупированной Горловке.

Впрочем, по информации российского Телеграм-канала "Можем объяснить", последние годы Саркисян постоянно живет в Москве.

В декабре прошлого года, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины объявили Саркисяну о подозрении по нескольким статьям УКУ: