СБУ задержала нардепа Христенко от ОПЗЖ, которого подозревают в госизмене

В Украине задержан и арестован народый депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Укарины и собственные источники.

Правоохранители уточнили, что задержан депутат ІХ созыва, который прошел в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ). Он находился в розыске по подозрению в госизмене.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ России еще задолго до полномасштабного вторжения и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Кроме того, подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле этого года по материалам СБУ и Офиса Генерального прокурора, фигуранту сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Сегодня, после его задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - добавили в СБУ.

Фото: задержанный нардеп в суде (t.me/pgo_gov_ua)

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах уточнили, что задержанным является действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко.

Согласно материалам дела, он топовый агент ФСБ России (резидент), который отдельно отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

"Христенко находился в тесных отношениях с частью руководителей Бюро. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ", - добавили источники.