СБУ обнаружила утечку секретной информации из НАБУ: обыски у родственников нардепа ОПЗЖ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки служебной и конфиденциальной информации из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время обысков по месту жительства родственников народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко изъяты документы с ограниченным доступом.

Речь идет о материалах негласной слежки, персональных данных фигурантов уголовных производств НАБУ, а также анкеты кандидатов на должности детективов Бюро.

Фото: СБУ обнаружила утечку конфиденциальной информации из НАБУ (t.me/SBUkr)

Среди прочего - документы на одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в контактах с представителями России.

У следствия есть данные, что он помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.

Также обнаружена анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в прошлом году незаконно покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.

Связи в НАБУ

Как сообщалось, 21 июля Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул Украину, объявлено подозрение по нескольким статьям, в частности в госизмене.

По данным СБУ, он сотрудничает с ФСБ РФ со времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, имеет тесные связи с рядом фигурантов пророссийского подполья и отдельными руководителями НАБУ.

Так, Христенко находится в тесном контакте с Русланом Магамедрасуловим, которого задержали накануне.

Кроме того, следствие установило его связи с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым.

По данным СБУ, подчиненные Скомарова якобы способствовали побегу за границу бизнес-партнеру Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову.

Организатором этой операции, по данным следствия, был Христенко.

СБУ продолжает комплексные мероприятия по выявлению возможных агентурных проникновений в антикоррупционные органы. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора.