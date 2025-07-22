СБУ обнаружила утечку секретной информации из НАБУ: обыски у родственников нардепа ОПЗЖ
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки служебной и конфиденциальной информации из Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время обысков по месту жительства родственников народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко изъяты документы с ограниченным доступом.
Речь идет о материалах негласной слежки, персональных данных фигурантов уголовных производств НАБУ, а также анкеты кандидатов на должности детективов Бюро.
Среди прочего - документы на одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в контактах с представителями России.
У следствия есть данные, что он помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.
Также обнаружена анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в прошлом году незаконно покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.
Связи в НАБУ
Как сообщалось, 21 июля Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул Украину, объявлено подозрение по нескольким статьям, в частности в госизмене.
По данным СБУ, он сотрудничает с ФСБ РФ со времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, имеет тесные связи с рядом фигурантов пророссийского подполья и отдельными руководителями НАБУ.
Так, Христенко находится в тесном контакте с Русланом Магамедрасуловим, которого задержали накануне.
Кроме того, следствие установило его связи с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым.
По данным СБУ, подчиненные Скомарова якобы способствовали побегу за границу бизнес-партнеру Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову.
Организатором этой операции, по данным следствия, был Христенко.
СБУ продолжает комплексные мероприятия по выявлению возможных агентурных проникновений в антикоррупционные органы. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора.
Напомним, что Служба безопасности Украины проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Обнаруженный чиновник НАБУ, по версии следствия, не только имел бизнес-связи с Россией, но и потенциально передавал чувствительную информацию врагу.
Кроме того Магамедрасулов поддерживал связи с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ
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