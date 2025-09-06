ua en ru
Задержание Федора Христенко: что известно о нардепе от "ОПЗЖ" и его деле

Украина, Суббота 06 сентября 2025 16:24
Задержание Федора Христенко: что известно о нардепе от "ОПЗЖ" и его деле Фото: нардеп Федор Христенко (facebook)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в Украине задержали народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федора Христенко. Ему инкриминируют государственную измену.

Подробнее о том, кто он, какую политическую карьеру строил и в чем именно подозревают, рассказывает РБК-Украина.

Федор Христенко - украинский политик, народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), член одноименной фракции и Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Донецкой области. Окончил Донецкий национальный университет имени Василия Стуса. Работал в сфере пассажирских автоперевозок, основатель и руководитель ООО "Истголдкапитал".

Политическая карьера

В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко по округу №49 (Донецкая область).

В 2019 году избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от ОПЗЖ по избирательному округу №46 (Донецкая область).

За время работы в парламенте стал соавтором только пяти законопроектов, в частности относительно свободной экономической зоны на Донбассе. Автором собственного законопроекта был только одного.

В августе 2020 года Христенко стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно антикоррупционного законодательства. В октябре того же года КСУ принял скандальное решение, которым отменил ответственность за недостоверное декларирование.

Скандалы и расследования

В 2020 году праздновал день рождения жены в Москве, где стоимость банкета достигла около 1 млн долларов. По данным журналиста Дениса Казанского, оплату взял на себя криминальный авторитет из Горловки.

В 2021 году обращался в Госпогранслужбу с требованием расследовать утечку информации о многочисленных визитах его жены в Москву. Из-за этого против него было открыто админпроизводство за конфликт интересов, но впоследствии его закрыли.

В декларации Христенко зафиксированы наличные сбережения на сумму более 114 млн гривен.

В 2018 году его жена приобрела в России:

  • квартиру площадью 176 м²,
  • три паркоместа,
  • кладовку.

Деятельность после 2022 года

22 февраля 2022 года Христенко не голосовал в Верховной Раде за осуждение признания РФ так называемых "Л/ДНР" и введение санкций против России.

После начала полномасштабного вторжения Христенко вместе с женой уехали из Украины. Он перестал появляться на заседаниях парламента и исчез из публичного пространства. Согласно аналитике Движения ЧЕСТНО, с начала 2022 года до мая 2023 года он пропустил 94% голосований.

В 2025 году Служба безопасности Украины объявила Христенко подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он был агентом ФСБ и способствовал усилению российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Позже политика объявили в розыск.

Арест Христенко

Сегодня, 6 сентября, Служба безопасности Украины задержала и арестовала народного депутата от партии "ОПЗЖ" Федора Христенко по подозрению в госизмене.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ России еще задолго до полномасштабного вторжения и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Подробнее о его аресте можно узнать в материале РБК-Украина.

