ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нардепа от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск

Среда 13 августа 2025 20:37
UA EN RU
Нардепа от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск Фото: Федор Христенко, нардеп (facebook-страница Федора Христенко)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины объявила в розыск нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в связях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Украины.

В розыскной карточке указано, что Христенко пропал 21 июля и разыскивается за укрывательство от органов досудебного расследования.

По отношению к нардепу должны применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело Христенко

Федор Христенко, действующий народный депутат от ОПЗЖ, оказался в центре крупного скандала: его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным следствия, вербовка Христенко произошла еще во времена президентства Виктора Януковича. На протяжении долгого времени он действовал как резидент ФСБ, выполняя задачи по агентурной линии.

Следствие установило, что Христенко имел прочные связи с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. Он поддерживал контакт с детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловым, который уже задержан СБУ, а также с руководителем подразделения детективов Александром Скомаровым.

По версии правоохранителей, Христенко через Скомарова пытался влиять на Бюро экономической безопасности, а также имел доступ к конфиденциальным материалам уголовных производств НАБУ, включая данные негласных следственных действий и анкеты кандидатов в детективы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация НАБУ Депутати
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия