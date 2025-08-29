ua en ru
"СБУ неплохо работает". Стало ли меньше фейковых отсрочек в вузах

Пятница 29 августа 2025 12:54
"СБУ неплохо работает". Стало ли меньше фейковых отсрочек в вузах
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Сегодня государство достаточно неплохо мониторит ситуацию с людьми, которые пытаются поступить в университет только для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова.

Много ли сейчас "злоупотреблений" с отсрочками

По словам эксперта, сегодня ситуаций с так называемыми фейковыми отсрочками - когда человек поступает в университет, чтобы быть студентом "на бумаге" и иметь повод не служить в армии - стало меньше.

"Сейчас это уже боятся делать, с этим стало лучше. Вот ты поступаешь в университет и учишься только "на бумаге", а у тебя есть отсрочка. За взятки закрываешь сессию и тебя 4 года не отчисляют, ты типа студент", - объяснила "схему" Семенова.

Она напомнила, что сейчас уже введены определенные ограничения.

"И по возрасту, и чтобы это было последовательное обучение. И это - очень правильно", - считает президент КАИ.

Она отметила, что Служба безопасности Украины в целом "очень хорошо взялась за расследование этих кейсов".

"Я еще не знаю случаев, когда это довели до суда. Но это расследуют. Спрашивают у университетов документы: сдавал ли человек экзамены, вообще был ли человек в университете, сидел ли за границей все время", - объяснила руководительница вуза.

Она подчеркнула, что "СБУ неплохо с этим работает".

"Кто-то думает, что нельзя отследить человека. Знаю, есть люди, которые думают: я не поставлю на телефон "Дію" или "Резерв+", и государство не будет за мной следить. У меня для них плохие новости: государство за этим довольно неплохо следит. В Киеве могут легко проследить по камерам", - поделилась Семенова.

Были ли в университете истории с "мертвыми душами"

Отвечая на вопрос, случались ли в Национальном авиационном университете (ведь КАИ стал правопреемником НАУ) случаи с несуществующими студентами - так называемыми "мертвыми душами" - Семенова рассказала о другом.

По ее словам, "были случаи с несуществующими сотрудниками".

"Бывший руководитель службы безопасности бывшего университета имел пачку зарплатных карточек. На этих людей вписывались премии. И раз в месяц он снимал деньги со всех карточек. Есть видеозапись с банкомата, как он это делает", - поделилась президент КАИ.

По ее словам, "полиция уже полгода все никак не может расследовать, собрать доказательную базу и передать в суд".

"Это - очень показательный кейс. Нас попросили нанять независимую компанию, которая посчитала бы нанесенный университету ущерб", - сообщила руководительница университета.

Она уточнила, что "убытки были на уровне 200 тысяч гривен в месяц".

"А продолжалось это по меньшей мере четыре года. И это - только одна из схем", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют изменить правила отсрочки для студентов и педагогов.

Кроме того, мы объясняли, как долго ждать отсрочку и могут ли человека за это время забрать в ВСУ.

Читайте также, что будет, если мужчина потерял отсрочку - дадут ли ему боевую повестку.

