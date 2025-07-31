Отсрочка не для всех. Адвокат объяснила, кого из студентов могут мобилизовать
Мобилизовать студентов не могут, если соблюдены определенные условия. В то же время некоторые из тех, кто получает образование, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
Кого именно из студентов могут мобилизовать, а кто и в дальнейшем будет иметь право на отсрочку, в комментарии РБК-Украина рассказывает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.
Кто из студентов не имеет права на отсрочку
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку могут соискатели:
- профессионального (профессионально-технического);
- профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании";
- докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
"Что в данном случае означает последовательное образование? Это получение следующего образовательного уровня после завершения предыдущего, согласно установленной образовательной иерархии. Простым языком, после школы – поступление в колледж или университет, после бакалавра - поступление в магистратуру. После магистратуры – поступление в аспирантуру. То есть те лица, которые получают образование не последовательно, не смогут получить отсрочку от мобилизации", – рассказывает Диана Тернова.
Также не получат отсрочку те, кто учатся на заочной или вечерней форме или были отчислены с учебы.
Мобилизуют ли аспирантов?
Относительно аспирантуры есть определенные дополнительные нюансы. Поскольку очное обучение возможно только на бюджетной основе, а контрактная форма для дневного обучения аспирантов отменена.
Соответственно, право на отсрочку от мобилизации имеют только те аспиранты, которые учатся на дневной бюджетной форме, говорит юрист.
"Это подтверждается приказом Минобразования №910, которым были внесены некоторые изменения в условия приема в аспирантуру. Но надо заметить, что те аспиранты, которые начали обучение до вступления данных норм, продолжают иметь право на отсрочку, несмотря на форму обучения", – отмечает собеседница.
Как оформить отсрочку студентам
Диана Терновая рассказывает: оформить отсрочку на данном основании можно как через ТЦК и СП, так и не посещая его, оформить через мобильное приложение Резерв+.
Эта функция в приложении Резерв+ позволяет студентам дневной формы автоматически оформить отсрочку от мобилизации. Этот механизм работает благодаря интеграции с реестрами Министерства образования, что позволяет подтягивать данные об обучении без дополнительных документов.
"Будучи в статусе студента, который соответствует вышеупомянутым критериям, нужно через интерфейс "Резерв+ отправить запрос в реестр МОН, в дальнейшем после автоматического подтверждения статуса студента дневной формы система будет предоставлять отсрочку", – объясняет Тернова.
Напомним, ранее в Украине рекордно выросло количество аспирантов, большинство из них – мужчины в возрасте старше 25 лет, которые получили отсрочку от мобилизации. Из-за подозрений в фейковом обучении в мае 2025 года МОН начало проверки вузов.
Также в Украине введут повышенные стипендии для аспирантов по определенным специальностям. Мы писали, кто именно сможет получить 20-30 тысяч гривен в месяц.
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