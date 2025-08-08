ua en ru
Как долго ждут отсрочку и могут ли за это время забрать в ВСУ: объяснение юриста

Украина, Пятница 08 августа 2025 18:26
Как долго ждут отсрочку и могут ли за это время забрать в ВСУ: объяснение юриста Мобилизация в Украине (фото: facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Катерина Гончарова

Во время мобилизации забрать в ВСУ могут даже с правом на отсрочку, если она не оформлена официально. Впрочем, пока рассматривают заявление на отсрочку, которое уже подали в ТЦК, подлежать мобилизации человек не должен.

Как долго оформляют отсрочки и могут ли мобилизовать, пока вы ждете заключения от ТЦК, в комментарии РБК-Украина рассказывает младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швыткина.

Могут ли мобилизовать с правом на отсрочку?

Статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории военнообязанных граждан, не подлежащих призыву, и, соответственно, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем, именно наличие оснований для получения отсрочки не препятствует мобилизации, говорит Анастасия Швыткина.

"То есть даже при наличии оснований для отсрочки, если человек не обращался в ТЦК и СП с целью оформления такой отсрочки, его могут мобилизовать, и такие действия территориального центра комплектования и социальной поддержки являются законными", - отмечает собеседница.

Пунктом 60 Постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" определено, что до принятия комиссией решения (о предоставлении отсрочки или отказа в этом) военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

Фактически получается, что мобилизовать не могут, пока ТЦК и СП приняли и рассматривают заявление на отсрочку.

Как податься на отсрочку

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку во время мобилизации, надо получить соответствующую справку от ТЦК и СП или отметку в приложении Резерв+.

"Для получения отсрочки можно воспользоваться функционалом приложения Резерв+ или лично обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации. В зависимости от позиции территориального центра комплектования и социальной поддержки такое заявление, можно подать лично прибыв в учреждение или же отправить его по почте заказным письмом", – описывает процедуру юрист.

Долго ли рассматривают заявление?

Как правило, срок рассмотрения такого заявления комиссией составляет до 7 календарных дней, а в некоторых случаях – до 15 календарных дней, отмечает юрист.

По результатам рассмотрения такого заявления и представленных документов, военнообязанному может быть предоставлена отсрочка от мобилизации или отказано в связи с отсутствием оснований для ее предоставления.

Какие проблемы бывают с подачей заявок

Специалист отмечает, что бывают иногда существуют существенные проблемы с процедурой подачи заявления на отсрочку от мобилизации: не все ТЦК предоставляют надлежащее подтверждение его принятия (отметка, регистрационный номер, фото), а без этого доказать факт обращения почти невозможно.

Бывает, что людей мобилизуют во время рассмотрения заявления или даже до его подачи.

"Это связано с тем, что работники ТЦК и СП сознательно игнорируют факт подачи заявления на получение отсрочки, считают такое заявление поданным безосновательно или не признают факт подачи такого заявления", – говорит она.

Поэтому важно настаивать на регистрации заявления в день подачи и требовать официальное подтверждение. Наличие оснований для отсрочки не защищает от мобилизации без оформленного статуса, поэтому подтверждение должно быть документально зафиксировано.

Ранее мы писали, что делать, когда Резерв+ "светится" красным и можно ли сняться с розыска без похода в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

ТЦК Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине Отсрочка Юридические советы
