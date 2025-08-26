ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что будет, когда мужчина потерял отсрочку и дадут ли ему боевую повестку

Украина, Вторник 26 августа 2025 18:21
UA EN RU
Что будет, когда мужчина потерял отсрочку и дадут ли ему боевую повестку Очередь в ТЦК и СП в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Елена Хоменко

Никто не застрахован от потери права на отсрочку или брони. Кого-то сократили на критическом предприятии, где у человека была бронь. Или, скажем, одному из его троих детей исполнилось 18 лет.

Как быстро в таких случаях приходит новая повестка, когда просят явиться в ТЦК и что в целом происходит после потери отсрочки, РБК-Украина расспросило адвоката и управляющего партнера Адвокатского объединения "Актум" Елену Хоменко.

Когда надо являться в ТЦК при наличии отсрочки

В условиях военного положения перечень оснований для получения отсрочки или бронирования от призыва на военную службу определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Кроме того, Постановлением КМУ №560 определены и установлены процедуры информирования военнообязанных о необходимости явки в РТЦК и СП с целью обновления/уточнение своих военно-учетных данных, напоминает адвокат.

"Исходя из указанных законодательных норм, факт наличия отраженной отсрочки или отметки о бронировании по объекту критической инфраструктуры в системе "Оберіг" не освобождает военнообязанного от обязанности явки в РТЦК и СП по их требованию", – говорит Елена Хоменко.

Периодичность отправки информирования и вызовов РТЦК и СП зависит от следующих факторов:

  • окончание действия официальной отсрочки в рамках положений статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке"
  • окончания срока действия военного положения.

Закончилась отсрочка или бронирование: что делать

Что же касается реальных кейсов когда например военнообязанный имел бронирование и при определенных обстоятельствах потерял работу и бронирование или у него закончилась отсрочка по семейным обстоятельствам, то таким военнообязанным она советует обращать внимание и контролировать несколько важных моментов.

"Прежде всего это срок прохождения и обновления ВОД. Ведь на практике довольно часто случается так, что обновление ВОД происходит как раз в период, когда одновременно оформляется отсрочка от призыва на военную службу, в том числе и прохождение повторного медицинского осмотра комиссией ВВК, для обновления/подтверждения информации о состоянии здоровья", – отмечает специалист.

Однако военнообязанные довольно часто забывают о том факте, что сроки действительности (силы) решения комиссии ВВК в условиях военного положения составляют 1 год, и в дальнейшем при потере оснований для отсрочки от призыва истечение этого срока (не прохождение ВВК вовремя) может стать предпосылкой для получения боевой повестки на военную службу.

"Также военнообязанным стоит помнить о последних изменениях, внесенных в ПКМУ №560 о возможности направления боевой повестки в адрес военнообязанного средствами почтовой корреспонденции "Укрпочта". При этом факт личного получения повестки под подпись не является определяющим для дальнейшего открытия уголовного производства", – обращает внимание Елена Хоменко.

Боевые повестки по почте: кому могут присылать

В июле 2025 года Кабинет Министров утвердил новые правила вручения повесток для граждан, годных к военной службе. Отныне боевые повестки могут направляться по почте в виде заказного ценного письма.

Изменения касаются таких категорий лиц:

  • тех, кто недавно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • тех, кто имеет действующее заключение ВВК, но не обладает действующей отсрочкой.

Иными словами, если срок отсрочки завершился, а заключение медкомиссии еще действительно, следует быть готовым получить повестку по почте. Документы будут отправлять через "Укрпочту" как ценное письмо. Это позволит официально зафиксировать факт вручения, а попытки уклониться от получения могут расцениваться как избежание мобилизации.

Ранее стало известно, как наказывают военных за СЗЧ и можно ли избежать тюрьмы.

Читайте также, когда можно заблаговременно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бронирование от мобилизации Мобилизация в Украине Повестки Отсрочка Юридические советы
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы