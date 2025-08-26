Что будет, когда мужчина потерял отсрочку и дадут ли ему боевую повестку

Никто не застрахован от потери права на отсрочку или брони. Кого-то сократили на критическом предприятии, где у человека была бронь. Или, скажем, одному из его троих детей исполнилось 18 лет.

Как быстро в таких случаях приходит новая повестка, когда просят явиться в ТЦК и что в целом происходит после потери отсрочки, РБК-Украина расспросило адвоката и управляющего партнера Адвокатского объединения "Актум" Елену Хоменко .

Когда надо являться в ТЦК при наличии отсрочки

В условиях военного положения перечень оснований для получения отсрочки или бронирования от призыва на военную службу определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Кроме того, Постановлением КМУ №560 определены и установлены процедуры информирования военнообязанных о необходимости явки в РТЦК и СП с целью обновления/уточнение своих военно-учетных данных, напоминает адвокат.

"Исходя из указанных законодательных норм, факт наличия отраженной отсрочки или отметки о бронировании по объекту критической инфраструктуры в системе "Оберіг" не освобождает военнообязанного от обязанности явки в РТЦК и СП по их требованию", – говорит Елена Хоменко.

Периодичность отправки информирования и вызовов РТЦК и СП зависит от следующих факторов:

окончание действия официальной отсрочки в рамках положений статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке"

окончания срока действия военного положения.

Закончилась отсрочка или бронирование: что делать

Что же касается реальных кейсов когда например военнообязанный имел бронирование и при определенных обстоятельствах потерял работу и бронирование или у него закончилась отсрочка по семейным обстоятельствам, то таким военнообязанным она советует обращать внимание и контролировать несколько важных моментов.

"Прежде всего это срок прохождения и обновления ВОД. Ведь на практике довольно часто случается так, что обновление ВОД происходит как раз в период, когда одновременно оформляется отсрочка от призыва на военную службу, в том числе и прохождение повторного медицинского осмотра комиссией ВВК, для обновления/подтверждения информации о состоянии здоровья", – отмечает специалист.

Однако военнообязанные довольно часто забывают о том факте, что сроки действительности (силы) решения комиссии ВВК в условиях военного положения составляют 1 год, и в дальнейшем при потере оснований для отсрочки от призыва истечение этого срока (не прохождение ВВК вовремя) может стать предпосылкой для получения боевой повестки на военную службу.

"Также военнообязанным стоит помнить о последних изменениях, внесенных в ПКМУ №560 о возможности направления боевой повестки в адрес военнообязанного средствами почтовой корреспонденции "Укрпочта". При этом факт личного получения повестки под подпись не является определяющим для дальнейшего открытия уголовного производства", – обращает внимание Елена Хоменко.

Боевые повестки по почте: кому могут присылать

В июле 2025 года Кабинет Министров утвердил новые правила вручения повесток для граждан, годных к военной службе. Отныне боевые повестки могут направляться по почте в виде заказного ценного письма.

Изменения касаются таких категорий лиц:

тех, кто недавно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК);

тех, кто имеет действующее заключение ВВК, но не обладает действующей отсрочкой.

Иными словами, если срок отсрочки завершился, а заключение медкомиссии еще действительно, следует быть готовым получить повестку по почте. Документы будут отправлять через "Укрпочту" как ценное письмо. Это позволит официально зафиксировать факт вручения, а попытки уклониться от получения могут расцениваться как избежание мобилизации.