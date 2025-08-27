Выбирали 7 часов: кто стал президентом Киевского авиационного института

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Наблюдательного совета КАИ Петра Чернышева в Facebook.

Как проходили выборы президента КАИ

По словам Чернышова, выборы президента Киевского авиационного института проходили 26 августа согласно постановлению Кабинета министров Украины №1029 - "О реализации экспериментального проекта по развитию автономии некоторых высших учебных заведений".

Заседание Наблюдательного совета КАИ продолжалось при этом в течение 7 часов.

Отдельную благодарность "за совещательный голос в конкурсе и независимое мнение" чиновник выразил:

Владимиру Цою (выпускнику КАИ и представителю крупного бизнеса, который сотрудничает с университетом);

Антону Скибинскому (главе Студенческого совета КАИ).

"Таким образом, в заседании были представлены и бизнес, и студенты - оба присутствовали и приобщены к процессу принятия решения", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета.

Кто еще претендовал на эту должность

"На конкурс подались 8 кандидатов, из которых 7 присутствовали в КАИ на собеседовании", - рассказал Чернышов и поблагодарил от имени Наблюдательного совета рекрутинговую компанию Korn Ferry - за помощь с подбором кандидатов на конкурс.

Кроме того, он поблагодарил кандидатов, которые присоединились к конкурсу и прошли собеседование:

Андрикевич А.;

Бойченко С.;

Корченко А;

Королев Ю;

Кравченко Д.;

Семенова К.;

Товкач С.

Почему президентом КАИ выбрали Семенову

Чернышов признал, что во время заседания "дискуссии были непростые".

"Но Наблюдательный совет принял решение - новым президентом КАИ избрана Ксения Семенова. Поздравляю Ксению", - подчеркнул он.

Уточняется, что за время исполнения ею обязанностей в КАИ:

появились новые лаборатории;

начались цифровые изменения;

впервые за много лет университет вышел в диалог с бизнесом.

"Это хорошее начало", - отметил Чернышов.

Итак, по его словам, "Наблюдательный совет сделал свой выбор и теперь будет контролировать процесс со своих рабочих диванов".

"Здесь все серьезно: диван мягкий, а контроль жесткий", - подытожил Чернышов.

Публикация Петра Чернышова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)