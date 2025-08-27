Выбирали 7 часов: кто стал президентом Киевского авиационного института
Президентом Государственного университета "Киевский авиационный институт" стала исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Наблюдательного совета КАИ Петра Чернышева в Facebook.
Как проходили выборы президента КАИ
По словам Чернышова, выборы президента Киевского авиационного института проходили 26 августа согласно постановлению Кабинета министров Украины №1029 - "О реализации экспериментального проекта по развитию автономии некоторых высших учебных заведений".
Заседание Наблюдательного совета КАИ продолжалось при этом в течение 7 часов.
Отдельную благодарность "за совещательный голос в конкурсе и независимое мнение" чиновник выразил:
- Владимиру Цою (выпускнику КАИ и представителю крупного бизнеса, который сотрудничает с университетом);
- Антону Скибинскому (главе Студенческого совета КАИ).
"Таким образом, в заседании были представлены и бизнес, и студенты - оба присутствовали и приобщены к процессу принятия решения", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета.
Кто еще претендовал на эту должность
"На конкурс подались 8 кандидатов, из которых 7 присутствовали в КАИ на собеседовании", - рассказал Чернышов и поблагодарил от имени Наблюдательного совета рекрутинговую компанию Korn Ferry - за помощь с подбором кандидатов на конкурс.
Кроме того, он поблагодарил кандидатов, которые присоединились к конкурсу и прошли собеседование:
- Андрикевич А.;
- Бойченко С.;
- Корченко А;
- Королев Ю;
- Кравченко Д.;
- Семенова К.;
- Товкач С.
Почему президентом КАИ выбрали Семенову
Чернышов признал, что во время заседания "дискуссии были непростые".
"Но Наблюдательный совет принял решение - новым президентом КАИ избрана Ксения Семенова. Поздравляю Ксению", - подчеркнул он.
Уточняется, что за время исполнения ею обязанностей в КАИ:
- появились новые лаборатории;
- начались цифровые изменения;
- впервые за много лет университет вышел в диалог с бизнесом.
"Это хорошее начало", - отметил Чернышов.
Итак, по его словам, "Наблюдательный совет сделал свой выбор и теперь будет контролировать процесс со своих рабочих диванов".
"Здесь все серьезно: диван мягкий, а контроль жесткий", - подытожил Чернышов.
Публикация Петра Чернышова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)
При каких обстоятельствах Семенова стала и.о. ректора
28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.
В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.
Исходя из этого, высшее учебное заведение решено было "поделить" на два других:
- Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ);
- отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий).
При этом советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.
Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:
- издать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения;
- создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и дальнейшего функционирования).
В Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что является крайне необходимым для эффективной трансформации заведения".
10 апреля 2024 года стало известно, что исполнять обязанности ректора НАУ (КАИ) начала Ксения Семенова - выпускница и преподаватель НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".