В Украине хотят изменить правила отсрочки для студентов и педагогов: что известно
Кабинет министров согласовал предложение изменения в положения закона о мобилизации, которые касаются прав студентов и педагогических работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
По словам Гончаренко, теперь законопроект должны зарегистрировать в Верховной Раде. И только потом это предложение может рассмотреть парламент.
Какие изменения предлагают:
- Отсрочка для студентов останется только для тех, кто начал обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы", учится на дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Это касается учащихся учреждений профессионального, профессионального предвысшего образования, а также студентов вузов.
- Отсрочка для ученых и педагогов сохранится для научных, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих научную степень или работающих в учебных заведениях или научных учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.
Отсрочка от мобилизации
Напомним, что по действующему законодательству в Украине есть ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Выделяют несколько типов отсрочек:
- по состоянию здоровья,
- по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет).
- в связи с обучением или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).
В частности, мобилизовать студентов не могут, если соблюдены определенные условия. В то же время некоторые из тех, кто получает образование, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.