Самостоятельно или в кооперации. Может ли Украина создавать собственные спутники

06:40 25.05.2026 Пн
2 мин
Космические технологии - объективно нужны, но есть нюансы
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Самостоятельно или в кооперации. Может ли Украина создавать собственные спутники Спутникостроение сегодня развивается (фото иллюстративное: Getty Images)
Развивать космическую отрасль Украине необходимо, ведь без этого невозможно обеспечить безопасность государства. Однако инновации требуют капиталовложений, а многие технологии сейчас - утрачены.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.

Может ли Украина создавать собственные спутники

Эксперт напомнил, что сегодня Украина "потеряла большинство технологий, которые имела".

При этом "их обновление не стоит на повестке дня".

"Государственное космическое агентство работает над новой программой и там закладываются такие вещи. Но новые разработки можем создавать только в кооперации", - объяснил Федоров.

Ученый отметил, что в целом "спутникостроение продвигается очень быстро".

"У нас есть ребята в КПИ (Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", - Ред.), которые в партнерстве с международными организациями создают демонстрационные спутники", - поделился он.

При этом о телекоммуникационных, по словам специалиста, речь пока не идет.

"И вряд ли это произойдет в ближайшие годы", - признал Федоров.

Он напомнил, что украинцы "создавали спутники для космических наблюдений"(серия "Січ").

"А единственная попытка построить телекоммуникационный аппарат с привлечением иностранных производителей - "Либідь" - оказался неудачным", - констатировал специалист.

В целом, по его мнению, "о перспективах сейчас сложно говорить"

"Однако эту отрасль (космическую программу, - Ред.) нужно развивать, потому что без собственных космических средств невозможно обеспечить полноценную безопасность государства", - добавил эксперт.

Хотя "инновации требуют капиталовложений".

"Для восстановления космической активности нам нужно провести аудит предприятий, мощностей, фондов и даже специалистов, потому что многое потеряли", - сообщил Федоров.

В завершение он отметил, что "Украина имеет объективную потребность в космических технологиях".

нам готовы помочь. Но у нас нет государственного видения отрасли. А те усилия, которые есть от некоторых организаций, - распылены", - подытожил эксперт.

