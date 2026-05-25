Трамп дал Ирану неделю. Рамочная сделка США и Тегерана согласована на 95%, - Fox News
Президент США Дональд Трамп установил срок, чтобы рамочный документ с Ираном был окончательно согласован в течение неделе. К вечеру воскресенья 24 мая, документ был уже готов на 95%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Мы не собираемся сдаваться. Мы еще не пришли к соглашению. Мы не собираемся подписывать соглашение сегодня или завтра", - сказал чиновник США, добавив, что Трамп "инстинктивно дает им 5, 6, 7 дней", чтобы довести дело до конца.
Официальный представитель подтвердил, что в переговорах действует принцип "Нет пыли - нет долларов" (вероятно, речь о ядерной программе, то есть - пока Иран не откажется, денег никаких не будет).
Помимо этого чиновник добавил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и стороны "на 95% приблизились к его выполнению".
"У нас есть соглашение по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы ведем переговоры по формулировкам. У нас есть возможность заключить сделку, которая снизит издержки для американцев, одновременно гарантия, что иранцы не получат ядерное оружие", - заявил источник.
Резюмируя он сказал, что США точно не собираются заключать плохую сделку, отметив, что у Вашингтона есть возможность выбора. В частности, Соединенные Штаты могут возобновить боевые действия, если соглашение не будет достигнуто.
Что предшествовало
Напомним, в воскресенье Дональд Трамп поручил своим переговорщикам "не спешить з заключением сделки", заявив, что время на стороне США. Перед этим, в субботу, он говорил, что рамочная сделка с Ираном, названная меморандумои о взаимопонимании - "в значительной степени достигнута путем переговоров".
Отметим, что этот документ направлен в первую очередь на прекращение войны и кроме того, предусматривает открытие Ормузского пролива и снятия американской блокады. Если сделка будет достигнута, тогда в течение 30-60 дней стороны согласуют окончательный документ о завершении войны. И именно в этих переговорах будет обсуждаться ядерный вопрос и ряд других тем.
Причем по данным CBS News, Иран якобы согласился утилизировать свой высокообогащенный уран.