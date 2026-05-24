Шаг к членству: Институт космических исследований заключает первый контракт с ЕКА
Институт космических исследований и Европейское космическое агентство (ЕКА) заключают первый контракт, который станет шагом к вступлению нашей страны в Агентство. Все детали соглашения уже согласованы после 2 лет переговоров, а именно подписание будет продолжаться еще около недели.
Об этом в интревью РБК-Украина сообщил главный научный сотрудник и экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.
Главное:
- Официальный шаг: Это соглашение является первым официальным шагом к вступлению Украины в ЕКА, которому предшествовали 2 года переговоров.
- Спутники для Госстата: Задачей проекта является внедрение результатов наблюдений спутников в национальную статистику.
- Финансирование: Средства, которые украинское правительство перечислило в ЕКА, вернутся украинским организациям в рамках контрактов.
- Программа: Европейцы уже отобрали 7 украинских проектов, 4 из них - от НАН.
Что именно будут делать в рамках контракта
Главной практической задачей проекта является внедрение результатов наблюдений спутников в национальную статистику - Госстат. Как отметил эксперт, это нужно и для анализа убытков, и чтобы видеть, что происходит на разных территориях.
"Украина уже давно хочет стать полноценным членом Европейского космического агентства. И это соглашение - первый официальный шаг к вступлению. Этому предшествовало 2 года переговоров. Уже все согласовано, но еще с неделю уйдет на само подписание", - рассказал Федоров.
Проект продлится 1,5 года. Если это сотрудничество будет продуктивным, его продолжат в дальнейшем.
Европейцы уже отобрали 7 украинских проектов. Кроме Института космических исследований, в проектах примут участие еще 3 учреждения от НАН.
Финансирование и характер соглашения
Олег Федоров четко разграничил характер этого сотрудничества, ответив на вопрос, является ли это партнерством или коммерческим соглашением с прямой прибылью для Украины.
"Это знаковое сотрудничество. То есть мы ничего не заработаем, но будем иметь возможность работать за небольшие деньги. На первом этапе украинское правительство в рамках соглашения перечислило средства в ЕКА, но они вернутся украинским организациям в рамках контрактов от Агентства", - подчеркнул Федоров.
Читайте также о том, что 22 мая компания Илона Маска SpaseX отложила попытку запуска ракеты Starship V3. Инженеры не смогли устранить ряд проблем, которые возникли перед самим запуском.
Ранее мы писали о том, что космический аппарат NASA Psyche выполнил сложный маневр возле Марса. Это была генеральная репетиция перед прибытием зонда к самому богатому металлическим астероидом Солнечной системы.