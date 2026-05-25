Самостійно чи в кооперації. Чи може Україна створювати власні супутники

06:40 25.05.2026 Пн
2 хв
Космічні технології - об'єктивно потрібні, але є нюанси
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Самостійно чи в кооперації. Чи може Україна створювати власні супутники Супутникобудування сьогодні розвивається (фото ілюстративне: Getty Images)
Розвивати космічну галузь Україні необхідно, адже без цього неможливо забезпечити безпеку держави. Проте інновації потребують капіталовкладень, а чимало технологій зараз - втрачені.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна головний науковий співробітник, екс-директор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров.

Чи може Україна створювати власні супутники

Експерт нагадав, що сьогодні Україна "втратила більшість технологій, які мала".

При цьому "їх поновлення не стоїть на порядку денному".

"Державне космічне агентство працює над новою програмою і там закладаються такі речі. Але нові розробки можемо створювати лише в кооперації", - пояснив Федоров.

Науковець зауважив, що в цілому "супутникобудування просувається дуже швидко".

"У нас є хлопці в КПІ (Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", - Ред.), які у партнерстві з міжнародними організаціями створюють демонстраційні супутники", - поділився він.

При цьому про телекомунікаційні, за словами фахівця, наразі не йдеться.

"І навряд чи це відбудеться у найближчі роки", - визнав Федоров.

Він нагадав, що українці "створювали супутники для космічних спостережень" (серія "Січ").

"А єдина спроба побудувати телекомунікаційний апарат із залученням іноземних виробників - "Либідь" - виявився невдалим", - констатував фахівець.

В цілому, на його думку, "про перспективи зараз складно говорити"

"Однак цю галузь (космічну програму, - Ред.) треба розвивати, бо без власних космічних засобів неможливо забезпечити повноцінну безпеку держави", - додав експерт.

Хоча "інновації потребують капіталовкладень".

"Для відновлення космічної активності нам треба провести аудит підприємств, потужностей, фондів і навіть фахівців, бо багато чого втратили", - повідомив Федоров.

Насамкінець він зауважив, що "Україна має об'єктивну потребу у космічних технологіях".

нам готові допомогти. Але у нас немає державного бачення галузі. А ті зусилля, які є від деяких організацій, - розпорошені", - підсумував експерт.

Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копитко — кореспондент РБК-Україна