ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вернется ли Украина к спутникам "Сич": ответ Института космических исследований

08:51 24.05.2026 Вс
3 мин
Последний раз аппарат запустили за месяц до полномасштабной войны
aimg Василина Копытко
Вернется ли Украина к спутникам "Сич": ответ Института космических исследований Украинский спутник "Сич" в последний раз запустили в январе 2022-го (фото: КА СИЧ-2-1 facebook.com yuzhnoye)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина не будет возобновлять запуск космических аппаратов серии "Сич", поскольку эти технологии во многом базировались на старом советском наследии и поспешных решениях. Дальнейшие разработки возможны только при сотрудничестве с международными партнерами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.

Читайте также: Космические Силы ВСУ: как Украина готовит ответ "Орешнику" и запуск собственных спутников

Главное:

  • Возврата не будет: Космическая программа "Сич" окончательно закрыта, поскольку технологии устарели, а восстанавливать разработки десятилетней давности нецелесообразно.
  • Поспешный запуск: Последний аппарат "Сич-2-30", запущенный в 2022 году, был поспешным проектом к юбилею Независимости и не дал ожидаемого результата.
  • Неудачи других миссий: Готовый спутниковый проект "Ионосат-Микро" из-за войны уже не будет реализован в прежнем виде.

Почему проект "Сич" стал историей

Спутники этой серии были ориентированы на исследование Земли из космоса. По словам Олега Федорова, это был переходный этап, который частично базировался на российско-украинской кооперации и был продолжением еще советского наследия спутниковых серий, в частности типа "Океан-О".

Хотя потом появился сугубо украинский этап ("Сич-1", "Сич-2", "Сич-2М"), технологическое время этих аппаратов прошло.

"Космические технологии должны опираться на новые разработки, а если их не было 10 лет, то восстановить предыдущий уровень очень сложно. Перспективы возможны только в кооперации с теми, кто сейчас занимает ведущие позиции в космической отрасли", - подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос, вернется ли Украина к линейке "Сич".

Он также пояснил, что последний спутник этой серии, выведенный на орбиту в январе 2022 года, создавался в слишком сжатые сроки.

"Последний шаг в рамках этой программы был в 2019-м. Тогда Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности решило, что к юбилею Независимости Украины в 2021-м надо запустить новый аппарат. Но это был поспешный проект, который реализовали в сложных условиях и он не дал ожидаемого результата", - констатировал Федоров.

Вернется ли Украина к спутникам &quot;Сич&quot;: ответ Института космических исследованийУкраина причастна к ряду международных космических программ (инфографика РБК-Украина)

Какие еще космические проекты сорвала война

Кроме серии "Сич", из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла еще один фактически готовый научный аппарат - "Ионосат-Микро". Это был приоритетный проект.

Этот спутник должен был выявлять признаки катастрофических явлений через анализ параметров ионосферы. Его разработало КБ "Южное", а внутреннюю аппаратуру создали львовские и днепровские ученые совместно с партнерами из Польши и Болгарии.

"Это должен был быть комплексный эксперимент, перед войной проект был фактически готовым, однако его так и не реализовали... Время прошло, поэтому, очевидно, придется работать уже над чем-то другим", - подытожил Федоров.

Читайте также о том, что недавно директор украинской компании Stetman Дмитрий Стеценко сообщил, что компания работает над созданием собственного спутникового созвездия на низкой околоземной орбите. Тестовый спутник должны вывести на орбиту в октябре 2026 года. Для запуска компания уже договорилась со SpaceX.

Ранее мы писали о том, что недавно глава подкомитета по госбезопасности комитета ВР Федор Вениславский заявил, что Украине нужны "космические войска" и собственное "созвездие спутников".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Космический корабль НАН Украины Ученые
Новости
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами