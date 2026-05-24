Вернется ли Украина к спутникам "Сич": ответ Института космических исследований

Украина не будет возобновлять запуск космических аппаратов серии "Сич", поскольку эти технологии во многом базировались на старом советском наследии и поспешных решениях. Дальнейшие разработки возможны только при сотрудничестве с международными партнерами.

Почему проект "Сич" стал историей

Спутники этой серии были ориентированы на исследование Земли из космоса. По словам Олега Федорова, это был переходный этап, который частично базировался на российско-украинской кооперации и был продолжением еще советского наследия спутниковых серий, в частности типа "Океан-О".

Хотя потом появился сугубо украинский этап ("Сич-1", "Сич-2", "Сич-2М"), технологическое время этих аппаратов прошло.

"Космические технологии должны опираться на новые разработки, а если их не было 10 лет, то восстановить предыдущий уровень очень сложно. Перспективы возможны только в кооперации с теми, кто сейчас занимает ведущие позиции в космической отрасли", - подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос, вернется ли Украина к линейке "Сич".

Он также пояснил, что последний спутник этой серии, выведенный на орбиту в январе 2022 года, создавался в слишком сжатые сроки.

"Последний шаг в рамках этой программы был в 2019-м. Тогда Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности решило, что к юбилею Независимости Украины в 2021-м надо запустить новый аппарат. Но это был поспешный проект, который реализовали в сложных условиях и он не дал ожидаемого результата", - констатировал Федоров.

Какие еще космические проекты сорвала война

Кроме серии "Сич", из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла еще один фактически готовый научный аппарат - "Ионосат-Микро". Это был приоритетный проект.

Этот спутник должен был выявлять признаки катастрофических явлений через анализ параметров ионосферы. Его разработало КБ "Южное", а внутреннюю аппаратуру создали львовские и днепровские ученые совместно с партнерами из Польши и Болгарии.

"Это должен был быть комплексный эксперимент, перед войной проект был фактически готовым, однако его так и не реализовали... Время прошло, поэтому, очевидно, придется работать уже над чем-то другим", - подытожил Федоров.