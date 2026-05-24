Вернется ли Украина к спутникам "Сич": ответ Института космических исследований
Украина не будет возобновлять запуск космических аппаратов серии "Сич", поскольку эти технологии во многом базировались на старом советском наследии и поспешных решениях. Дальнейшие разработки возможны только при сотрудничестве с международными партнерами.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.
Главное:
- Возврата не будет: Космическая программа "Сич" окончательно закрыта, поскольку технологии устарели, а восстанавливать разработки десятилетней давности нецелесообразно.
- Поспешный запуск: Последний аппарат "Сич-2-30", запущенный в 2022 году, был поспешным проектом к юбилею Независимости и не дал ожидаемого результата.
- Неудачи других миссий: Готовый спутниковый проект "Ионосат-Микро" из-за войны уже не будет реализован в прежнем виде.
Почему проект "Сич" стал историей
Спутники этой серии были ориентированы на исследование Земли из космоса. По словам Олега Федорова, это был переходный этап, который частично базировался на российско-украинской кооперации и был продолжением еще советского наследия спутниковых серий, в частности типа "Океан-О".
Хотя потом появился сугубо украинский этап ("Сич-1", "Сич-2", "Сич-2М"), технологическое время этих аппаратов прошло.
"Космические технологии должны опираться на новые разработки, а если их не было 10 лет, то восстановить предыдущий уровень очень сложно. Перспективы возможны только в кооперации с теми, кто сейчас занимает ведущие позиции в космической отрасли", - подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос, вернется ли Украина к линейке "Сич".
Он также пояснил, что последний спутник этой серии, выведенный на орбиту в январе 2022 года, создавался в слишком сжатые сроки.
"Последний шаг в рамках этой программы был в 2019-м. Тогда Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности решило, что к юбилею Независимости Украины в 2021-м надо запустить новый аппарат. Но это был поспешный проект, который реализовали в сложных условиях и он не дал ожидаемого результата", - констатировал Федоров.
Украина причастна к ряду международных космических программ (инфографика РБК-Украина)
Какие еще космические проекты сорвала война
Кроме серии "Сич", из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла еще один фактически готовый научный аппарат - "Ионосат-Микро". Это был приоритетный проект.
Этот спутник должен был выявлять признаки катастрофических явлений через анализ параметров ионосферы. Его разработало КБ "Южное", а внутреннюю аппаратуру создали львовские и днепровские ученые совместно с партнерами из Польши и Болгарии.
"Это должен был быть комплексный эксперимент, перед войной проект был фактически готовым, однако его так и не реализовали... Время прошло, поэтому, очевидно, придется работать уже над чем-то другим", - подытожил Федоров.
