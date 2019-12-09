WADA відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор

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Росію відсторонили від міжнародних змагань на чотири роки

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Російську Федерацію від двох наступних Олімпійських ігор. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні виконком WADA прийняв рекомендацію Атлетичного комітету, який наполягав на позбавленні Росії права брати участь у великих міжнародних спортивних заходах, в число яких входять Олімпіади і чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки.

"Рекомендація комітету щодо відповідності була схвалена одноголосно", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на найближчих Олімпіадах, чемпіонатах світу та Паралімпіаді російські спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапором і без гімну. При цьому протягом чотирьох років не можна буде піднімати російський прапор на будь-якій великій спортивній події.

Також повідомляється, що у російської сторони є 21 день на апеляцію. Після цього рішення набуде чинності.

Нагадаємо, в листопаді комітет WADA рекомендував відсторонити Росію від міжнародних змагань на чотири спортивних року.

Відзначимо, у вересні WADA підозрювало РФ в наданні недостовірних даних про допінг.

