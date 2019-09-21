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WADA підозрює РФ в наданні недостовірних даних щодо допінгу

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 19:54
WADA підозрює РФ в наданні недостовірних даних щодо допінгу
Фото: WADA (wada-ama.org)

Агентство підозрює РУСАДА в наданні сфальсифікованих даних з московської антидопінгової лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) надало сфальсифіковані дані з московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Звіт про діяльність Московської антидопінгової лабораторії буде представлений комітетом по відповідності WADA виконкому організації на початку наступного тижня.

Раніше, в п'ятницю, німецький журналіст Хайо Зеппель повідомив, що російську сторону підозрюють у маніпулюванні даними московської антидопінгової лабораторії.

"Було б передчасно обговорювати це питання до того, як комітет по відповідності WADA представить свій звіт нашому виконавчому комітету в понеділок. Підсумки доповіді будуть оприлюднені після завершення зустрічі", - повідомило джерело в WADA.

У Всесвітньому антидопінговому агентстві підтвердили цю інформацію і повідомили, що оприлюднюють звіт після засідання виконавчого комітету. До цього у WADA відмовилися коментувати інформацію про підозри.

Якщо звинувачення підтвердяться, російське антидопінгове агентство можуть позбавити акредитації.

Нагадаємо, в січні 2019 року виконком WADA прийняв рішення залишити незмінним статус РУСАДА, не ставши позбавляти відповідності кодексу міжнародної організації. РУСАДА було позбавлено статусу відповідності в листопаді 2015 року після публікації доповіді про допінг у російської легкої атлетики.

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