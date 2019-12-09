Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі

Колаж РБК-Україна

За підсумками зустрічі лідери нормандської четвірки проведуть прес-конференцію

Нормандська четвірка після довгої перерви проводить зустріч у Парижі. Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель зібралися сьогодні, 9 грудня, в Єлисейському палаці. Всі подробиці нормандської зустрічі – в матеріалі РБК-Україна.

Зустріч «нормандської четвірки» Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Делегації прибули в Єлисейський палац і почали двосторонні зустрічі

Українська, російська і німецька делегації прибули в Єлисейський палац, де їх зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Першою прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У складі української делегації разом з Володимиром Зеленським прибутку Андрій Богдан, Андрій Єрмак, Вадим Пристайко, Арсен Аваков, Олексій Оржель, Юрій Вітренко, Руслан Хомчак.

Прибуття Президента України Володимира Зеленського до Єлисейського палацу в Парижі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Більш детально: http://bit.ly/2YueKei Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Останньою приїхала російська делегація, до якої увійшли Володимир Путін, Юрій Ушаков, Владислав Сурков, Олексій Міллер, Олександр Новак.

«Аурус» у Елисейского дворца: Владимир Путин приехал на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/YQMqh55BYY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Після прибуття Володимир Зеленський відправився на двосторонню зустріч з Еммануелем Макрона, а потім - з Ангелою Меркель.

Нормандська зустріч мала розпочатися о 17:05, проте графік переговорів трохи зсунувся.

Графік зустрічей

Згідно з графіком, Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Після цього відбудуться вже безпосередньо переговори нормандської четвірки.

Крім того, запланована двостороння зустріч Зеленського з Путіним. В Офісі президента повідомляли про те, що переговори президентів України і Росії пройдуть вже після підсумкової прес-конференції нормандського формату. А в росСМИ з'явилася інформація про те, що Зеленський і Путін поговорять ще до спільного брифінгу.

Що обговорять в нормандському форматі

Ключовою темою обговорення нормандської четвірки буде проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. Українська сторона буде наполягати на тому, що голосування можливе тільки після виведення російських військ і отримання Україною контролю над своєю кордоном.

Крім того, як раніше заявляв Зеленський, в нормандському форматі буде обговорюватися питання обміну полоненими. Також президент України наполягатиме на повному припиненні вогню.

Що обговорять Зеленський і Путін

В Париж у складі української делегації, в тому числі, прибули виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики України Олексій Оржель. Вони будуть присутні на зустрічі з Путіним, в ході якої будуть обговорюватися газові питання. Російську сторону разом із президентом РФ будуть приставляти глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Зустріч Путіна з Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі. Тривалість переговорів буде залежати від лідерів Росії та України", - заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.