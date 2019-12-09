В Новій Зеландії почалося виверження вулкана, постраждали 20 людей

Фото: виверження вулкана в Новій Зеландії (twitter.com)

Поліція працює з Національним агентством з надзвичайних ситуацій для координації пошуково-рятувальної операції

На новозеландському острові Уайт-Айленд в 270 км від Окленда почалося виверження вулкана, постраждали 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн в ході прес-конференції заявила, що близько 20 людей отримали поранення. Вона уточнила, що ще занадто рано говорити, наскільки серйозні травми. Однак, додала вона, очевидно, що серед постраждалих є туристи.

Рятувальники повідомляють, що поблизу вулкана знаходилося близько 50 людей. Деякі з цих людей були доставлені на берег. З них, щонайменше, одна людина отримала важкі поранення.

"Спочатку вважалося, що на острові або поруч з ним під час виверження знаходилося близько 100 людей, тепер ми вважаємо, що їх було менше 50", - повідомляє прес-служба поліції.

Поліція працює з Національним агентством з надзвичайних ситуацій для координації пошуково-рятувальної операції після виверження вулкана.

РБК-Україна в минулому році писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія сталось виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкану постраждали 30 осіб.

Також 25 червня на індонезійському острові Балі сталось виверження вулкану Агунг.