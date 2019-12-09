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Суд Києва визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:20
Суд Києва визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича
Ілюстративне фото (facebook com hennadii moskal)

Суд ухвалив рішення по проспектах Бандери і Шухевича 9 грудня

Шостий апеляційний суд визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради і партії "Свободи" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 червня 2019 року.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і повернув проспектах назви Бандери і Шухевича, визнавши законним відповідне рішення Київради від 2016 року про перейменування проспектів Московського і Ватутіна.

РБК-Україна писало, що півроку назад Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування двох столичних проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

Тоді в суді повідомили, що рішення було прийнято судом з огляду на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв'язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень.

Після рішення суду Київська міська рада заявила, що повторно назве два проспекти в честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

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