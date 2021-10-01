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Україна перейшла на електронні лікарняні: що змінилось

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 10:03
Україна перейшла на електронні лікарняні: що змінилось Фото: Україна перейшла на електронні лікарняні (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня. Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Що зміниться через введення електронних лікарняних, в матеріалі РБК-Україна.

Електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар виписав лікарняних листів. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Наразі 137 тисяч медичних працівників уже пройшли онлайн-навчання, а 2,9 тисячі медустанов уже оформляють е-лікарняні. Із початку роботи системи створено майже мільйон медичних висновків про непрацездатність.

Як оформити електронний лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, треба прийти на прийом до лікаря, який створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та підписати його кепом (кваліфікований електронний підпис). Інформація потрапить в систему E-health та до Пенсійного фонду.

Автоматично сформується електронний листок непрацездатності - це документ, за яким нараховують виплати.

Пацієнт отримає про це повідомлення від системи E-health. Потім лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності. Пацієнт також отримує повідомлення на телефон від ПФУ.

Роботодавці зможуть переглянути інформацію про лікарняні своїх співробітників через особистий електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду.

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