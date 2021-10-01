Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України
Російський "Газпром" з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Всього було укладено два контракти, сумарний обсяг по ним - до 4,5 млрд куб. м в рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.
У 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.
Зазначимо, що газ постачають в обхід України.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина могла укласти не менше економічно вигідний контракт з російським "Газпромом". При цьому він міг передбачати транзит газу через територію України.
Як відомо, Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про поставки 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає поставку 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.