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Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 09:27
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України Фото: голова Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України. Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Оператора ГТС.

За його словами, Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань.

"Більш того, український маршрут - найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки", - заявив Макогон.

Він заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС - конкурентності та прозорості.

"Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", - вважає він.

Нагадаємо, російський "Газпром" з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом.

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