Україна через Угорщину переорієнтує реверс газу на Польщу, Словаччину та Румунію

Українська сторона через припинення транзиту газу до Угорщини переорієнтує реверсні поставки на польський, словацький та румунський напрямки. Відсутність транзиту закрило можливість реверсу з Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольги Белькової в ефрі "Україна 24".

За її словами, угорський напрямок був одним з найбільш перспективних для того, щоб імпортувати газ в режимі віртуального реверсу до України.

"На жаль, наша система і сьогоднішня ситуація така, що без наявності фізичного транзиту ми втрачаємо можливості віртуального реверсу... Відповідно, зараз ми обмежені у своїх можливостях і будемо змушені переорієнтувати всі свої угоди на інші точки з'єднання - з Польщею, Румунією, Словаччиною", - додала Белькова.