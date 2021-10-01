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Україна через Угорщину переорієнтує реверс газу на Польщу, Словаччину та Румунію

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:24
Україна через Угорщину переорієнтує реверс газу на Польщу, Словаччину та Румунію Фото: Україна не може імпортувати газ з Угорщини (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Українська сторона через припинення транзиту газу до Угорщини переорієнтує реверсні поставки на польський, словацький та румунський напрямки. Відсутність транзиту закрило можливість реверсу з Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольги Белькової в ефрі "Україна 24".

За її словами, угорський напрямок був одним з найбільш перспективних для того, щоб імпортувати газ в режимі віртуального реверсу до України.

"На жаль, наша система і сьогоднішня ситуація така, що без наявності фізичного транзиту ми втрачаємо можливості віртуального реверсу... Відповідно, зараз ми обмежені у своїх можливостях і будемо змушені переорієнтувати всі свої угоди на інші точки з'єднання - з Польщею, Румунією, Словаччиною", - додала Белькова.

Нагадаємо, сьогодні Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що російський "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, але все одно зобов'язаний платити.

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