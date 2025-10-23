ua en ru
Рютте присоединится к встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне

Британия, Четверг 23 октября 2025 21:35
UA EN RU
Рютте присоединится к встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 24 октября, приедет в Лондон, чтобы принять участие во встрече "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Эллисон Гарт в сети X.

Мероприятие совместно организуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Формат встречи будет гибридным: часть участников приедет лично, а остальные присоединятся онлайн.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский тоже завтра примет участие в лондонской встрече. Она пройдет на фоне призывов европейских лидеров наработать план прекращения огня в Украине. А также на фоне встречи Зеленского с президентом США на прошлой неделе, по итогам которой Дональд Трамп обратился с призывом остановить боевые действия по текущей линии разграничения.

"Коалиция решительных"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном накануне встречи "коалиции желающих". Они обсудили войну, давление на РФ и последствия массированных ударов по украинской энергетике.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом позвонил европейским лидерам. Он рассказал, что обсуждал с американский лидером гарантии безопасности и ключевым партнером в этом вопросе является "коалиция решительных".

Согласно информации Reuters, Трамп во время встречи с Зеленским допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

В воскресенье, 19 октября, президент Украины рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".

