Зеленский поговорил с Макроном накануне встречи "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном накануне встречи "коалиции желающих". Они обсудили войну, давление на РФ и последствия массированных ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что говорил с Макроном о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны страны.

"Устойчивости нашей энергетики - это сейчас один из ключевых приоритетов. В фокусе внимания и оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину", - отметил украинский лидер.