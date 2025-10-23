Рютте приєднається до зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю, 24 жовтня, приїде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера НАТО Еллісон Гарт в мережі X.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також завтра візьме участь у лондонській зустрічі. Вона пройде на тлі закликів європейських лідерів напрацювати план припинення вогню в Україні. А також на тлі зустрічі Зеленського з президентом США минулого тижня, за підсумками якої Дональд Трамп звернувся із закликом зупинити бойові дії по поточній лінії розмежування.

"Коаліція рішучих"

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном напередодні зустрічі "коаліції охочих". Вони обговорили війну, тиск на РФ і наслідки масованих ударів по українській енергетиці.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував європейським лідерам. Він розповів, що обговорював із американський лідером гарантії безпеки і ключовим партнером у цьому питанні є "коаліція рішучих".

Згідно з інформацією Reuters, Трамп під час зустрічі із Зеленським допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.

В неділю, 19 жовтня, президент України розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".