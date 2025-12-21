ua en ru
Рютте: Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу

Воскресенье 21 декабря 2025 19:29
Рютте: Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Китай начнет начнет нападение на Тайвань, то он убежден, что Россия параллельно будет оказывать давление на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Bild.

В ходе общения журналист отметил, что глава Кремля Владимир Путин находится у власти с 1999 года. По этой причине он спросил, будет ли когда-нибудь возможность "избавиться от этого диктатора", на что Рютте сказал следующее:

"Некоторые говорят: "Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже". Я могу сказать одно: что бы ни случилось в России, мы не должны быть наивными. Мы - мирный, оборонительный альянс", - ответил генсек.

В то же время он добавил, что "мы видим глобальную связь между Китаем и Россией". По этой причине, если КНР начнет войну против Тайваня, Пекин попросит Россию держать в напряжении Европу.

"Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять оборону и набирать лучших военнослужащих, каких только сможем найти", - резюмировал Рютте.

РФ готовится к войне с НАТО, а Китай с Тайванем

Напомним, в сентябре этого года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, которые исходят от России, касаются не только Украины, но и всего западного мира.

Он отметил, что РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 года быть готовой к войне с НАТО.

Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Более того, 17 декабря российские военные пересекли границу Эстонии. Это был первый случай, когда войска РФ пересекли территорию страны НАТО.

Также мы писали, что по данным Bild, западные разведки считают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.

