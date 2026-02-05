ua en ru
Последствия ночной атаки на Киев: есть раненые, повреждены дома и детский сад (фото)

Киев, Четверг 05 февраля 2026 08:16
UA EN RU
Иллюстративное фото: ликвидация последствий после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 5 февраля Киев снова подвергся обстрелам со стороны российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко, а также полицию Киева в Telegram.

Читайте также: Без тепла, но со светом: Шмыгаль заявил об электричестве для киевлян по 18 часов в сутки

Российские дроны атаковали Киев с нескольких направлений, в результате чего зафиксированы повреждения в четырех районах города.

Сейчас известно о двух пострадавших женщинах. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе одну женщину 79 лет медики госпитализировали, еще одной 89-летней пенсионерке оказали помощь на месте.

Соломенский район Киева

Район принял на себя основной удар. Здесь обломки упали сразу по нескольким адресам:

  • Жилой сектор: В двух многоэтажках выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах изуродованы припаркованные автомобили. Пожаров удалось избежать.

  • Социальная сфера: Обломки выбили окна и повредили фасад детского сада. Также зафиксировано падение обломков вблизи торгового центра.

Оболонский район

В результате падения обломков вражеского БпЛА вспыхнул пожар. Огонь охватил автомобили на одной из местных стоянок. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Шевченковский район

Здесь зафиксировано попадание обломков в крышу четырехэтажного офисного здания. Из-за падения возник пожар на кровле, который уже ликвидировали подразделения ГСЧС.

Дарницкий район

Обломки упали вблизи кафе, расположенного на первом этаже жилого дома. К счастью, само здание не получило повреждений, обошлось без жертв.

Напомним, воздушная тревога в столице была объявлена около двух часов ночи, она длилась два с половиной часа.

Полиция и спасательные службы работают на местах падения обломков, документируя последствия обстрелов и оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Другие атаки

Напоминаем, что вечером 4 февраля Сумская область подверглась атаке российских дронов, в результате которой один из дронов поразил гражданский автомобиль, где находилась семья из трех человек. Все пассажиры получили травмы.

Также Россия целый день 4 февраля била по Запорожью и области, оставив без света более 53 тысяч абонентов.

