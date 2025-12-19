Россия перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО, - ISW

Россия усиливает атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках "нулевой фазы" в сентябре 2025 года", - отметили в Институте изучения войны.

Москва перешла в "нулевую фазу" - фазу создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

Аналитики отмечают, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы.

Что произошло 17 декабря

Напомним, 17 декабря в Эстонии сообщили о нарушении линии контроля на реке Нарва в районе пирса Васкнарва. Инцидент произошел утром в среду и был зафиксирован средствами видеонаблюдения пограничников Восточной префектуры.

По данным эстонской стороны, судно на воздушной подушке с российскими пограничниками подошло к пирсу, после чего трое мужчин в форме вышли на берег и прошли вдоль причала.

Во время перемещения вдоль пирса российские пограничники пересекли линию контроля с территории России на территорию Эстонии, а затем вернулись.

После этого они снова сели на судно и пошли на российскую сторону. Произошло это до того, как эстонские власти успели их допросить или задержать.

На инцидент оперативно отреагировали несколько эстонских патрулей. Как сообщил руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Ээрик Пургель, факт пересечения границы задокументировали, на месте провели первичный осмотр, а с российской пограничной службой установили официальный контакт для получения объяснений. Также было принято решение увеличить количество патрулей в этом районе.