Министр обороны Нидерландов заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года

Нидерланды, Пятница 26 сентября 2025 00:01
UA EN RU
Министр обороны Нидерландов заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года Рубен Брекельманс (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Будущее Европы напрямую связано с развитием войны в Украине. Эксперты подчеркивают, что мир возможен только через силу, поэтому военная поддержка Киева должна усиливаться и сохраняться на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.

На Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что угрозы, исходящие от России, касаются не только Украины, но и всего западного мира.

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, взорвать наши союзы", – подчеркнул Брекельманс.

Россия готовится к масштабной войне

По словам министра, Москва переводит экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и мобилизует больше военнослужащих, чем необходимо для текущих боевых действий.

"До 2030 года Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант — мир через силу", – заявил он.

Брекельманс отметил, что Кремль восполняет стратегические резервы и планирует наращивать военный потенциал в ближайшие годы.

Нидерланды усиливают помощь Украине

Министр напомнил, что с 2022 года его страна направила Киеву более 13 миллиардов евро военной поддержки, а к концу августа текущего года сумма достигла почти 9 миллиардов. Часть средств пошла на коммерческие закупки вооружений.

"Помимо укрепления наших оборонных способностей мы должны наращивать и ускорять поддержку Украины. Мы должны гарантировать, что украинцы и дальше будут получать средства для самозащиты – не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной", – сказал Брекельманс.

Напоминаем, что Украина и крупнейший научно-исследовательский институт Нидерландов договорились о сотрудничестве, направленном на разработку и внедрение новых технологических решений, которые могут стать переломным фактором в условиях войны.

Отметим, что Нидерланды перебросят в Польшу два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 300 военнослужащих для охраны логистического центра NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), при этом переброска продлится с 1 декабря до 1 июня следующего года.

