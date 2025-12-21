Рютте: Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай почне почне почне напад на Тайвань, то він переконаний, що Росія паралельно чинитиме тиск на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bild .

Під час спілкування журналіст зазначив, що глава Кремля Володимир Путін перебуває при владі з 1999 року. З цієї причини він запитав, чи буде коли-небудь можливість "позбутися цього диктатора", на що Рютте сказав наступне:

"Дехто каже: "Якщо не Путін, то може статися щось ще гірше". Я можу сказати одне: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми - мирний, оборонний альянс", - відповів генсек.

Водночас він додав, що "ми бачимо глобальний зв'язок між Китаєм і Росією". З цієї причини, якщо КНР почне війну проти Тайваню, Пекін попросить Росію тримати в напрузі Європу.

"Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай розпочне там військові дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. Ми повинні витрачати гроші, зміцнювати оборону і набирати найкращих військовослужбовців, яких тільки зможемо знайти", - резюмував Рютте.