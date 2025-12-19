На границе Эстонии и России зафиксировано пересечение линии контроля

На участке эстонско-российской границы на реке Нарва зафиксирован инцидент с участием российских пограничников, который вызвал усиление патрулирования и дипломатическую реакцию Таллина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания err.ee.

В Эстонии сообщили о нарушении линии контроля на реке Нарва в районе пирса Васкнарва. Инцидент произошел утром в среду и был зафиксирован средствами видеонаблюдения пограничников Восточной префектуры.

По данным эстонской стороны, судно на воздушной подушке с российскими пограничниками подошло к пирсу, после чего трое мужчин в форме вышли на берег и прошли вдоль причала.

Что произошло на пирсе Васкнарва

Во время перемещения вдоль пирса российские пограничники пересекли линию контроля с территории России на территорию Эстонии, а затем вернулись.

После этого они снова сели на судно и ушли на российскую сторону. Произошло это до того, как эстонские власти успели их допросить или задержать.

Реакция пограничной службы Эстонии

На инцидент оперативно отреагировали несколько эстонских патрулей. Как сообщил руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Ээрик Пургель, факт пересечения границы был задокументирован, на месте проведен первичный осмотр, а с российской пограничной службой установлен официальный контакт для получения объяснений. Также было принято решение увеличить количество патрулей в этом районе.

Позиция властей и дальнейшие шаги

Министр внутренних дел Эстонии в эфире программы "Aktuaalne kaamera" отметил, что мотивы действий российских пограничников остаются неясными.

По его словам, прямой угрозы безопасности инцидент не представлял, однако присутствие полиции и пограничной охраны было существенно усилено.

Он также пояснил, что пирс Васкнарва частично расположен на территории Эстонии, что и стало причиной квалификации случившегося как пересечения линии контроля.

Эстонская сторона подчеркнула, что задержание не состоялось из-за того, что участники инцидента успели вернуться на территорию России.

Министерство иностранных дел намерено вызвать поверенного по делам посольства России.

Контекст пограничного режима

Район Васкнарва считается чувствительным, поскольку российские суда, направляющиеся из реки Нарва в Чудское озеро, вынуждены проходить через участок, находящийся под контролем Эстонии.

Для этого предусмотрен согласованный порядок уведомлений, который, как отмечают эстонские власти, в данном случае соблюден не был.

Линия контроля в этом месте существует еще со времен СССР и после восстановления независимости Эстонии стала государственной границей.